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Новини
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Експорт українських IT-послуг у 2023 році вперше не покаже зростання, – дослідження

айти

Експорт українських IT-послуг зменшується. Очікується, що у 2023 році він становитиме $6,7-7,1 млрд, що на 7,7-2,3% менше ніж минулого року.

Як повідомили у Львівському ІТ-кластері, 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Згідно з даними дослідження IT Research Ukraine, частка IT у ВВП України становить 4,9%. А компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,7 робочих місця.

Очікується, що загальний оборот галузі цього року має зрости до $8 млрд в порівнянні з $7,97 млрд минулого року та $7,89 млрд у 2021-му.

Як наголошує СЕО Львівського IT Кластера Степан Веселовський, технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці, адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень.

"Комп’ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються", – зазначив він.

Як повідомлялося, за результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

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експорт (3825) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (543)


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Дайте Гетьманцеву еще поработать и он полностью завалит ІТ-индустрию. Он очень способный помощник беглого ( в ОРДУ ) Сивковича и под надежной крышей Военного Вождя.
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14.12.2023 12:13 Відповісти
виведено породу гусок без пір'я об'єднаною корпорацією "сукнаріту" +"гетьМанц-амбрела"...
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14.12.2023 15:34 Відповісти
Нужно больше золота треша с ТЦК и перекрытия границ.
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14.12.2023 12:40 Відповісти
Логічний фінал 5-річного урядування комуняк, гангстерів і підкацапників.
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14.12.2023 12:56 Відповісти

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