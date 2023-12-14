Правоохоронці показали розкішну віллу колишнього воєнкома Одеси в Іспанії. Майно заарештовано. ФОТО

В Іспанії українські та місцеві правоохоронці провели обшуки в нерухомості колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що проти ексвійськкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

Під час розслідування встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на ділянці у 1530 кв. м.

Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

Так, 13 грудня на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу іспанською Нацполіцією проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

Під час них вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

Колишнього військкома підозрюють у хабарях, легалізації коштів, сприянні в схемах ухиляння від призову тощо. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї. Серед раніше арештованого майна: земельні ділянки на понад 2 га в Одеській області, два бдинки та дві квартири в Одесі, а також шість автівок.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, водночас ідеться про ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.