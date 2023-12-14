Зареєстрована у США компанія Vorex заперечує скасування тендеру "Укргазвидобування" на постачання труб

Американська Vorex LLC заперечує скасування тендеру на постачання труб для "Укргазвидобування" на 77 млн грн.

Про це йдеться у листі за підписом корпоративного контролера зареєстрованої у Пенсильванії (США) компанії Vorex LLC Патрісії Оскар, який надійшов на адресу БізнесЦензора.

В компанії стверджують, що Господарський суд міста Києва не ухвалював рішення про скасування тендеру "Укргазвидобування", переможцем якого визнано Vorex LLC, на постачання трубної продукції на загальну суму 77,1 млн грн.

В компанії також заявили, що Vorex з 2016 спеціалізується на наданні послуг, виробництві та постачанні обладнання i товарів для підприємств газо- та нафтовидобувної галузей. Там також заперечують, що Vorex постачає в Україну продукцію виробництва китайської компанії Тіајіn Pipe Corporation.

"Обсадні та бурильні труби, які постачає Vorex LLC для українського ринку, с власною науково- технічною розробкою Vorex LLC", – наголошується у листі.

Водночас у компанії не вказали, хто виробляє розроблені її інженерами труби. При цьому у Vorex запевнили, що китайська Тіајіn Pipe Corporation не має контрактів на постачання товарів до pociï.

Vorex LLC також запевняє, що ніколи не припиняла та не зривала контрактів з підприємствами з групи HAK "Нафтогаз України" та справді має офіс у США, де крім шести менеджерів має структурні підрозділи із інженерами, фахівцями з питань безпеки, логістами, юристами. Водночас у компанії визнали, що не мають ані представників, ані філій в Україні.