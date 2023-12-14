Три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску, – Сергій Позняк

74% кримінальних справ проти бізнесу в Україні порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом.

Про це повідомив голова правління громадської спілки "Маніфест 42" Сергій Позняк на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 14 грудня.

Згідно зі статистичними даними генеральної прокуратури, у січні-листопаді 2023 року лише 26% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходять до суду з обвинувальним актом. Це найгірший показник за час оприлюднення відповідної статистики.

Зокрема, для порівняння у 2018 році було 6334 проваджень по господарській діяльності. Передані до суду з обвинувальним актом 2021 (32%), у 2019 році – 5947 проваджень, до суду з обвинувальним актом передані 1686(28%), у 2020 році – 5342 провадження, до суду передали 1620 (30%), у 2021 році – 5469 проваджень по господарській діяльності, до суду з обвинувальним актом передали 2164 (39%), у 2022 році – 3414 проваджень, до суду передали 1149 (33%). Упродовж січня-листопада 20223 року було 4249 проваджень, до суду з обвинувальним актом передали 989 (26%).

"Рекордно висока частка "завислих" справ вказує на те, що тилові силовики для корупційного тиску на бізнес використовують надумані приводи. Ці справи роками лежать без руху, продовжуються судами майже автоматично, передаються від слідчого до слідчого "у спадок", щоб змусити бізнес платити хабарі. Статистику не обдуриш. Поки частка "завислих" кримінальних справ буде на історичному мінімумі, говорити про прогрес у подоланні проблеми корупційного тиску на бізнес не доводиться", – заявив голова правління "Маніфесту 42" Сергій Позняк.

"Маніфест 42" – громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів. 42 стаття Конституції гарантує право на підприємницьку діяльність.