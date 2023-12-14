В Україні запустили реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес

В Україні запускається Реєстр "Маніфесту 42", до якого будуть включені особи, які зловживали владою з метою тиску на бізнес.

Про це співзасновник громадської спілки "Маніфест 42" Олександр Соколовський, голова Організації роботодавців легкої промисловості. 14 грудня повідомив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Процедура включення у Реєстр передбачає кілька етапів:

перевірка спеціалістами "Маніфесту 42" документів, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес.

публічні розслідування в авторитетних ЗМІ, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес.

погодження Наглядовою Радою "Маніфесту 42" зібраної інформації як достатньої для включення конкретної особи у Реєстр "Маніфесту 42".

"Реєстр Маніфесту 42 – наша відповідь на свавілля тилових силовиків та чиновників, які тиснуть на бізнес. В умовах війни ця проблема стала загрозою для національної безпеки України. Ми в жодному разі не беремося підміняти судові та дисциплінарні інстанції. Йдеться про інститут репутації. Разом із законодавчими змінами та іншими ініціативами "Маніфесту 42" Реєстр спрямований на подолання проблеми безкарності осіб, які грубо зловживають владою", – відзначив Олександр Соколовський.

Співзасновник "Маніфесту 42" також повідомив, що включення у Реєстр Маніфесту 42 означатиме для особи початок ініційованої громадськістю процедури притягнення до відповідальності. При цьому будуть інструменти публічного тиску через ЗМІ, професійні адвокати, а також передбачені законом дисциплінарні комісії при правоохоронних органах.

"Маніфест 42" – громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.