У Нацбанку розповіли про вплив кібератаки на "Київстар" на роботу банків і терміналів

За даними банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі, безперебійно працюють банківські відділення. Є певні проблеми лише з роботою частини POS-терміналів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

Зазначається, що безготівкові розрахунки здійснюються у штатному режимі.

"Також немає складнощів у роботі мобільних застосунків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації. Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку Київстар", – йдеться в повідомленні.

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Водночас заступник голови НБУ Олексій Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – зазначив він.

Заступник голови НБУ також подякував представникам банків за оперативність і високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", – сказав Шабан.

Сам Національний банк працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Як повідомлялося, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше в "Київстарі" заявили про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми, але скільки це триватиме, наразі невідомо.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака.