"Київстар" відновив роботу голосового зв’язку у Києві, мобільний інтернет досі не працює (оновлено)

Найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" стабілізував роботу голосового зв’язку у Києві, триває робота над відновленням послуг мобільного інтернету.

Про це головний продуктовий директор компанії Михайло Нестор повідомив у Facebook.

"Голос стабілізується вже у всьому Києві, включно з правим берегом. Перезавантажуйтесь. Працюємо над 3/4G", – написав він.

Він уточнив, що відучора не вдавалося відновити голосовий звʼязок на правому березі Києва, а послуга смс досі не працює.

"Була проблемка на правому березі Києва відучора, її пофіксили. Це значить і голос, і інший 2G – POS-термінали, банкомати", – додав Нестор.

Водночас він визнав, що наразі відновити голосовий звʼязок вдалося не в усіх великих містах.

Президент "Київстару" Олександр Комаров в ефірі телемарафону пообіцяв, що послугу мобільного інтернету почнуть відновлювати у другій половині дня в четвер із західних регіонів країни.

"За нашим планом, ми сподівалися, що вдасться сьогодні вночі розпочати відновлення послуг мобільного інтернету... Але дуже сподіваємося, що сьогодні в другій половині дня розпочнемо відновлення із заходу України. Регіон за регіоном, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", – цитує Комарова Інтерфакс-Україна.

За словами президента компанії, наразі повністю відновлено послуги фіксованого інтернету приблизно для 1 млн домогосподарств по всій Україні, а також на 99% відновлено роботу голосового зв'язку.

Комаров висловив сподівання, що "Київстар" зможе відновити три базові послуги (мобільний голос, мобільний інтернет і смс) до кінця поточного тижня. Однак, за його словами, "рівень невизначеності зашкалює".

"Також потім усі додаткові послуги ми будемо відновлювати, і це, з моєї точки зору, займе кілька тижнів. Але це все більш такі, другорядні послуги", – додав президент компанії.

Своєю чергою речниця компанії Ірина Леліченко у Facebook повідомила, що понад 90% базових станцій "Київстару" на підконтрольній території України – у працездатному стані.

"Розвінчуємо чутки. "Хакери "вбили" не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на базових станціях" – це нісенітниця. Понад 90% базових станцій "Київстару" на підконтрольній Україні території – у працездатному стані. Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає. У "Київстар" не один "головний пункт управління мережею". Компанія у перші місяці війни побудувала кілька резервних пунктів. Вони також в працездатному стані", – зазначила Леліченко.

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Як повідомлялося, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше в "Київстарі" заявили про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми, але скільки це триватиме, наразі невідомо.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака.

Компанія почала відновлювати роботу ввечері 13 грудня, але не повідомляє про остаточні терміни усунення збою через серйозне пошкодження інфраструктури мережі.