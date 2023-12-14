Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною сягнув рекордних $8 мільярдів

Від початку повномасштабної війни обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг найвищого показника. Попри війну, турецькі інвестори продовжують реалізацію своїх проєктів в Україні.

Про це виданню Patronlar Dünyası повідомив голова правління Турецько-української бізнес-асоціації Бурак Пехліван, передає Укрінформ.

За його словами, обсяг торгівлі між двома країнами досяг найвищого рівня – $8 млрд у 2023 році, що є історичним максимумом, зокрема, $3 млрд становив експорт.

"Маємо турецькі інвестиції, які досягли приблизно $300 млн за 22 місяці з початку війни. Туреччина залишаються країною, яка найбільше інвестує в Україну", – сказав Пехліван.

Він висловив сподівання, що коли вступить у дію Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, обсяг торгівлі між двома країнами перевищить $10 млрд.

За словами голови бізнес-асоціації, економіки двох країн не є конкурентними, а взаємодоповнюють одна одну.

"Хоча через війну економіка України скоротилася на 30%, а обсяг її зовнішньої торгівлі зменшився на третину, цьогоріч ми б’ємо черговий рекорд експорту. Сьогодні Туреччина увійшла до трійки лідерів в Україні як за показниками експорту, так й імпорту", – сказав Пехліван.

Він уточнив, що значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері, зокрема, працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

"Турецькі компанії, особливо ті, що інвестують у сферу відновлюваної енергетики, запізнилися на український ринок. Однак цей пізній вступ, який зазвичай був недоліком, під час війни перетворився на перевагу. Тому що на сьогодні 90% потужностей вітроенергетики України і 30% потужностей сонячної енергетики знаходяться на території окупованих Росією регіонів", – передає видання слова Пехлівана.

Керівник асоціації також нагадав, що турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, має близько 5 тис. співробітників.

"Це найбільший інвестор країни у сфері будівництва. Його поточні інвестиції перевищують $200 млн. І ці інвестиції не лише в будівництво, а загалом у вісім галузей. Ця група настільки вірить у майбутнє країни, що інвестування триває у восьми різних секторах одночасно", – сказав він.

Як повідомлялося, у Мінекономіки України повідомили, що угода про вільну торгівлю з Туреччиною запрацює на початку 2024 року.