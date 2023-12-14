Новий уряд Польщі не відмовиться від ембарго на імпорт українського зерна

Польща збереже дію ембарго на українське зерно після зміни уряду.

Про це новий міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський заявив в інтерв'ю виданню Dziennik Gazeta Prawna, передає Liga.net.

"Я зроблю все, щоб зберегти поточне ембарго", – сказав міністр.

Він додав, що відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може в майбутньому повністю дестабілізувати не лише внутрішній ринок, а і європейський. Тому потрібно напрацювати спільні ринкові рішення між Україною та Євросоюзом, заувжив Сєкерський.

Водночас міністр припустив, що Польща могла б скористатися ситуацією і стимулювати власний переробний сектор завдяки дешевій сировині з України.

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Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.