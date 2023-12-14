Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця
Російський президент Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".
Про це Путін заявив на пресконференції, пише "Коммерсант".
"Якраз зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Вони кажуть, що у них усе гаразд. Вони кажуть, що у них все в порядку. На що я йому відповів... "У наших громадян є проблеми. Зростання на яйце курки – 40%, а в деяких місцях і більше, і на м'ясо куряче", – розповів Путін.
"Знаєте, що сталося? У нас все ж таки невелике підвищення доходів... Попит збільшився. Це був відносно дешевий білок. І популярний серед громадян. Я сам із задоволенням яєчню їм. Свого часу взагалі міг 10 (яєць, – ред.) одразу з ранку навернути", – додав російський диктатор.
За його словами, попит на яйця збільшився, а обсяги виробництва – ні, а імпорт не відкрили вчасно "в належному обсязі", але це рішення вже ухвалене.
"Ситуація без жодного сумніву покращуватиметься. Я дуже на це сподіваюся. Тому що вже щонайменше два тижні тому ось ці розмови з міністерством сільського господарства мали місце. Тому шкодую і приношу свої вибачення з цього приводу. Збій у роботі уряду", – сказав Путін.
Питання про ситуацію з цінами нібито поставила пенсіонерка з Краснодара, яка розповіла, що в її місті яйця коштують 180-220 руб., куряче філе раніше коштувало 165 руб. за 1 кг, а зараз – 265 руб.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.
"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.
Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".
Попри намагання російської влади вирішити це питання адміністративним шляхом, ціни на яйця продовжують зростати, а у деяких регіонах почали обмежувати їх продаж в одні руки, зауважує Інтерфакс. За тиждень із 5 по 11 грудня яйця подорожчали ще на 4,6%, а з початку року – на 46,2%. Це найвищі темпи зростання на продовольчому ринку, навіть з урахуванням сезонного подорожчання плодоовочевої продукції.
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Що міністри плохо несуться?
мабуть погано несеться 😂
Якби ця нікчема мала розум, то росіяни жили б так, як живуть араби в Єміратах, російська імперія(СССР) після розвалу, мала б Співдружність держав, так як Велика Британія, а не совражість так як росія! Євросоюз і НАТО були б від Атлантики до Тихого океану...? Але убоге воно і вони, і дуже не повезло всім народам, бо мають такого ************** сусіда, біда, горе.і війни..?!"Очі завидющі а руки загребущі"!
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Гдє-то шо-то тіпа цього..
Однако же.
P.S. командирувати = відрядити
Ось так. Скільки років минуло, а досі пам'ятаю, як у радянських газетах називали звичайний дефіцит.
А вирішення проблеми різноманітності шляхів не передбачає. Хочете мати в магазинах курячі яйця, винесіть два сивих яйця з Кремля
дешево набити шлунок.
Очевидно,що якщо дорожчають корма,відповідно зростають ціни.
Виробник не буде працювати собі в
збитки...Доречі,це є свідченням того,
що населення раші біднішає,доходи
падають..кацапи не можуть дозволити
купувати свинину чи телятину.
Й.бана "свєрхдєржава" . Тьху-у , голодранці мля.
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Арахам тваю мать!