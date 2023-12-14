Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця

Російський президент Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

Про це Путін заявив на пресконференції, пише "Коммерсант".

"Якраз зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Вони кажуть, що у них усе гаразд. Вони кажуть, що у них все в порядку. На що я йому відповів... "У наших громадян є проблеми. Зростання на яйце курки – 40%, а в деяких місцях і більше, і на м'ясо куряче", – розповів Путін.

"Знаєте, що сталося? У нас все ж таки невелике підвищення доходів... Попит збільшився. Це був відносно дешевий білок. І популярний серед громадян. Я сам із задоволенням яєчню їм. Свого часу взагалі міг 10 (яєць, – ред.) одразу з ранку навернути", – додав російський диктатор.

За його словами, попит на яйця збільшився, а обсяги виробництва – ні, а імпорт не відкрили вчасно "в належному обсязі", але це рішення вже ухвалене.

"Ситуація без жодного сумніву покращуватиметься. Я дуже на це сподіваюся. Тому що вже щонайменше два тижні тому ось ці розмови з міністерством сільського господарства мали місце. Тому шкодую і приношу свої вибачення з цього приводу. Збій у роботі уряду", – сказав Путін.

Питання про ситуацію з цінами нібито поставила пенсіонерка з Краснодара, яка розповіла, що в її місті яйця коштують 180-220 руб., куряче філе раніше коштувало 165 руб. за 1 кг, а зараз – 265 руб.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

Попри намагання російської влади вирішити це питання адміністративним шляхом, ціни на яйця продовжують зростати, а у деяких регіонах почали обмежувати їх продаж в одні руки, зауважує Інтерфакс. За тиждень із 5 по 11 грудня яйця подорожчали ще на 4,6%, а з початку року – на 46,2%. Це найвищі темпи зростання на продовольчому ринку, навіть з урахуванням сезонного подорожчання плодоовочевої продукції.