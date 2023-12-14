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Новини
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Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця

путін

Російський президент Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

Про це Путін заявив на пресконференції, пише "Коммерсант".

"Якраз зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Вони кажуть, що у них усе гаразд. Вони кажуть, що у них все в порядку. На що я йому відповів... "У наших громадян є проблеми. Зростання на яйце курки – 40%, а в деяких місцях і більше, і на м'ясо куряче", – розповів Путін.

"Знаєте, що сталося? У нас все ж таки невелике підвищення доходів... Попит збільшився. Це був відносно дешевий білок. І популярний серед громадян. Я сам із задоволенням яєчню їм. Свого часу взагалі міг 10 (яєць, – ред.) одразу з ранку навернути", – додав російський диктатор.

За його словами, попит на яйця збільшився, а обсяги виробництва – ні, а імпорт не відкрили вчасно "в належному обсязі", але це рішення вже ухвалене.

"Ситуація без жодного сумніву покращуватиметься. Я дуже на це сподіваюся. Тому що вже щонайменше два тижні тому ось ці розмови з міністерством сільського господарства мали місце. Тому шкодую і приношу свої вибачення з цього приводу. Збій у роботі уряду", – сказав Путін.

Питання про ситуацію з цінами нібито поставила пенсіонерка з Краснодара, яка розповіла, що в її місті яйця коштують 180-220 руб., куряче філе раніше коштувало 165 руб. за 1 кг, а зараз – 265 руб.

Читайте також: Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м’яса

Як повідомлялося, наприкінці жовтня російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

Попри намагання російської влади вирішити це питання адміністративним шляхом, ціни на яйця продовжують зростати, а у деяких регіонах почали обмежувати їх продаж в одні руки, зауважує Інтерфакс. За тиждень із 5 по 11 грудня яйця подорожчали ще на 4,6%, а з початку року – на 46,2%. Це найвищі темпи зростання на продовольчому ринку, навіть з урахуванням сезонного подорожчання плодоовочевої продукції.

Автор: 

путін володимир (1052) росія (14164) ціни (3437) яйце (158)


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Топ коментарі
+9
Збой роботи уряду?
Що міністри плохо несуться?
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14.12.2023 15:08
+8
Щоб ти вдавився ,скотина,своїми яйцями!
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14.12.2023 15:10
+7
Потрібно Рєзнікова командирувати кацапам - він великий спец по яйцям.
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14.12.2023 16:41
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Збой роботи уряду?
Що міністри плохо несуться?
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14.12.2023 15:08 Відповісти
Там синок Патрушева , міністр сільського господарства ,
мабуть погано несеться 😂
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14.12.2023 15:23 Відповісти
Може його в інший пєтушатнік відправити, де його будуть топтати більш регулярно. Тож і проблема зникне.
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14.12.2023 15:41 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.blinoucki?ref=embed_comment

Якби ця нікчема мала розум, то росіяни жили б так, як живуть араби в Єміратах, російська імперія(СССР) після розвалу, мала б Співдружність держав, так як Велика Британія, а не совражість так як росія! Євросоюз і НАТО були б від Атлантики до Тихого океану...? Але убоге воно і вони, і дуже не повезло всім народам, бо мають такого ************** сусіда, біда, горе.і війни..?!"Очі завидющі а руки загребущі"!
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14.12.2023 15:43 Відповісти
"Співдружність держав" Британії це доречі повний фуфєл! Може шоб мати більше голосів в ООН. Бо досі битанський монарх призначає Генерал-губернаторів в Канаду, Австралію, Нову Зеландію Типу "незалежні країни"
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14.12.2023 20:08 Відповісти
Потрібно Рєзнікова командирувати кацапам - він великий спец по яйцям.
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14.12.2023 16:41 Відповісти
Егеж мастер-менеджмента, бо до чого торкається то стає золотим
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14.12.2023 16:52 Відповісти
Потрібно Рєзнікова командирувати кацапам - він великий спец по яйцям.
********
Гдє-то шо-то тіпа цього..
Однако же.
P.S. командирувати = відрядити
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14.12.2023 17:34 Відповісти
Щоб ти вдавився ,скотина,своїми яйцями!
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14.12.2023 15:10 Відповісти
Ще хтось хоче достукатись да росіян-йх цікавлять ціна на яйця а не війна чи загибель їх чоловіків.
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14.12.2023 15:10 Відповісти
Незмінність влади завжди супроводжується "тимчасовими труднощами у постачанні населення товарами першої необхідності".
Ось так. Скільки років минуло, а досі пам'ятаю, як у радянських газетах називали звичайний дефіцит.
А вирішення проблеми різноманітності шляхів не передбачає. Хочете мати в магазинах курячі яйця, винесіть два сивих яйця з Кремля
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14.12.2023 15:12 Відповісти
Можна по одному.
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14.12.2023 17:01 Відповісти
Це чмо болотне каже, що жерло 10 яєць на раз.
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14.12.2023 15:15 Відповісти
Це, мабуть, коли він таксистом працював. Чи десантником.
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14.12.2023 15:42 Відповісти
То мабуть Рєзніков - на завданні...
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14.12.2023 15:17 Відповісти
Кури та яйця є соціальним продуктом...
дешево набити шлунок.
Очевидно,що якщо дорожчають корма,відповідно зростають ціни.
Виробник не буде працювати собі в
збитки...Доречі,це є свідченням того,
що населення раші біднішає,доходи
падають..кацапи не можуть дозволити
купувати свинину чи телятину.
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14.12.2023 15:18 Відповісти
Уряд на кацапіі яйця несе 100%
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14.12.2023 15:21 Відповісти
Попросіть яєць у КімЧенИнки . !! Руцкім курям - на сміх .
Й.бана "свєрхдєржава" . Тьху-у , голодранці мля.
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14.12.2023 15:21 Відповісти
Хотєл у вас уважаємий господін Кім , кромє снарядов попросіть єщо і куріних йаіц ,, может подкінете хоть немного .?
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14.12.2023 16:06 Відповісти
Вони скоро почнуть здихати з голодухи , бо все до того йде 🙁
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14.12.2023 15:25 Відповісти
"Кажется мне что они на пороге градиозного шухера". Яйця це тільки початок...
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14.12.2023 15:28 Відповісти
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14.12.2023 15:32 Відповісти
Там десь був неоднозначний заголовок по новинах про яйця *Турция снабдит Россию яйцами*.
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14.12.2023 16:09 Відповісти
Запросять турок осіменяти орко-самиць. Так би мовити россотруднічество))
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14.12.2023 16:55 Відповісти
Опороссотруднічество
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14.12.2023 18:00 Відповісти
резніка вам в поміч
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14.12.2023 16:16 Відповісти
На те є об'єктивні ринкові передумови: дуже багато їхніх яєць залишилося В Україні
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14.12.2023 17:05 Відповісти
десь гуляли відоси, як китайчатина робить штучні яйця, то нехай за рахунок них і вирішать проблеми дефіцита, а ще каву з якогось непотребу, Китай забезпечить, швидку очистку території від кацапського біосміття
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14.12.2023 17:10 Відповісти
Та за його тухлі в нас й копійки не дадуть. АРХ М
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14.12.2023 17:13 Відповісти
https://biz.censor.net/user/585426 АРХ М
*******
Арахам тваю мать!

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14.12.2023 17:39 Відповісти
Маєте знання наскільки щоб жартувати? Кажуть, що недоречний жарт може нашкодити його власнику. Я не відношусь до тих, хто носить замість шапки на голові ***** баби Політика. АРХ М
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15.12.2023 02:50 Відповісти
а всі думали - де подівся Резніков? - а ГРУ тихо посміхалось...
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14.12.2023 19:33 Відповісти
скікі тобі років, дурнику?
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14.12.2023 20:13 Відповісти
в росіян яєць немає. Були б яйця - не було б Путіна
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14.12.2023 19:37 Відповісти
санкції працюють - газ є,зерно є а от яєць нема.бо вся крашанка на інкубатор йшла з єврозони - а тепер не йде.курка ******* довго не живе - на жаль.
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14.12.2023 19:41 Відповісти
ти точно знаєш шо таке "крашанка"?
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14.12.2023 20:17 Відповісти
знаю.але так в нас всі говорять на яйця - крашанки.
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15.12.2023 07:49 Відповісти
а взагалі слово крашанка означає шану Богу.це слово ще часів Київської Руси,та і читається - к РА шанка,тойсь шана - чисто українське слово.
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15.12.2023 11:29 Відповісти
У кацапів все дуже погано.Це добре.Але,яка зараз ціна на філе від Косюка,не нагадаєте?
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14.12.2023 21:11 Відповісти
смерть кощеєва в яйці
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14.12.2023 23:34 Відповісти
У ***** проблемы с яйцами. Картина маслом
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15.12.2023 00:43 Відповісти
Лукашенко поборов цю проблему,коли взявся за яйця
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15.12.2023 09:32 Відповісти
Не веселі яйця Путлера
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15.12.2023 10:47 Відповісти

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