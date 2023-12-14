Орбан знову обіцяє блокувати переговори про вступ України до ЄС та допомогу на 50 мільярдів євро

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на саміті лідерів Євросоюзу, що він проти початку переговорів щодо вступу України та що Угорщина не підтримає надання Україні фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 млрд євро.

Орбан сказав журналістам, що Угорщина заблокує надання Києву фінансової допомоги з бюджету ЄС, зазначивши, що надавати Україні довгострокову допомогу можна і за рамками цього бюджету, передає LIGA.net із посиланням на Reuters.

Щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, то Орбан вважає, що такі переговори розпочинати не можна, бо Україна "не виконала три із семи вимог" ЄС.

"Є умови, вони не були виконані. Рада не може приймати рішення (про початок переговорів, – ред.)", – сказав він.

Раніше лідери всіх держав Євросоюзу, крім Угорщини, виступили за початок переговорів з Україною про вступ. Статут Євросоюзу вимагає, щоб такі рішення приймалися повним консенсусом усіх країн.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц мають намір під час робочого сніданку переконати Орбана змінити позицію щодо України. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що впевнений у можливості переконати угорського прем'єра домовитися з рештою членів ЄС.

Однак Орбан заявив журналістам, що йдеться про питання для Угорщини настільки важливі, що поступки в них неможливі.

"Угорці не піддаються тиску", – сказав він.

Раніше цього дня Орбан заявив, що швидкий вступ України до ЄС матиме "руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС та європейської безпеки".