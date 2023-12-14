Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу

Україна отримала на безповоротній основі 50 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) в рамках Програми державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%", що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому й середньому бізнесу України до пільгового кредитування.

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

30 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Німецький державний банк розвитку (KfW) надасть додатково 17 млн євро гранту для Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) на фінансування пільгових кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні.