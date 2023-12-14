Всі підконтрольні Україні АЕС почали використовувати сховище для ядерного палива під Чорнобилем

Українські атомні електростанції вже виконали рейси на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков на брифінгу, передає Укрінформ.

"У 2023 році розпочалася дослідна експлуатація нової ядерної установки – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Вже здійснені рейси із Рівненської, Хмельницької, Південноукраїнської АЕС на сховище", – сказав Коріков.

Він наголосив, що на новому сховищі використовується сучасна система двобар'єрної упаковки ядерних матеріалів. Крім того, наявність власного сховища дозволило позбутися російської монополії на зберігання відпрацьованого палива.

Дозвіл на дослідну експлуатацію наданий на три роки, за цей час атомники мають перейти до промислового використання ЦСВЯП.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозилося на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні близько $200 млн щорічно. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мав з квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо зберігатиметься на самих станціях. У 2021-2022 році до РФ воно не вивозилося.

Спорудження ЦСВЯП почалося в листопаді 2017 року. Сховище дозволить "Енергоатому" значно скоротити витрати, пов'язані зі поводженням з ВЯП, яке до 2021 року вивозилося на тимчасове зберігання в РФ. Послугами російських компаній зі зберігання ВЯП з введенням в експлуатацію в 2001 році пристанційного сховища ВЯП сухого контейнерного типу не користувалася лише Запорізька АЕС (шість енергоблоків ВВЕР-1000).