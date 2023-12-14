Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу програму за програмою пільгових кредитів "5-7-9%"

Сьогодні відбувся офіційний запуск програми "Доступний факторинг" – нового фінансового інструменту в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.

Про це повідомив заступник міністра фінансів, голова Ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук, інформує пресслужба Мінфіну.

"Запуск нової державної програми "Доступний факторинг" стане ще одним важливим інструментом для підтримки та розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. Завдяки цій програмі підприємства матимуть змогу покрити щоденні витрати, знизити ризик "неплатежів" з боку контрагентів та покращити стійкість всього ланцюга постачання товарів", – зазначив Драганчук.

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) призначений оператором програми "Доступний факторинг" і реалізовуватиме її через банки-партнери: "Креді Агріколь", "ОТП Банк", "ТАСкомбанк", "Комінбанк", "Глобус" та "МТБ Банк".

Читайте також: Німеччина через KfW профінансує 400 пільгових кредитів на житло для українських переселенців

Факторинг – це фінансова операція, що дозволяє підприємствам отримати негайний доступ до грошових коштів та відновити свою ліквідність для виробництва нових товарів. У межах Програми "Доступний факторинг" підприємство за відповідний відсоток поступається факторинговій компанії (уповноваженому фактору) своїм правом вимоги до покупця за неоплачені товари і послуги.

Фінансова підтримка суб’єктів господарювання за договорами факторингу передбачатиме компенсацію відсоткової ставки за факторинг на рівні до 13% річних. Уповноважений фактор надаватиме факторинг суб’єкту господарювання у розмірі до 95% дебіторської заборгованості, але сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, отримані за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

До участі у програмі можуть долучатися фізособи-підприємці, а також мікро-, малі, середні та великі підприємства, що здійснюють постачання виготовлених в Україні товарів на умовах відстрочення платежу.

: