"Велике будівництво": Будівельна інспекція ввела в експлуатацію середньовічну фортецю в Хотині

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта будівництва Хотинській фортеці.

Як повідомили у пресслужбі Держінспекції, за останні роки фортеця потребувала суттєвого ремонту і в 2021 році була включена у перелік проєктів "Великого будівництва".

Одна з найстаріших памʼяток архітектури складається із замку (цитадель) та самої фортеці, куди входить комплекс різних історичних споруд. Останні роки комплекс потребував суттєвого ремонту для запобігання подальших вікових руйнувань.

"Ремонтні роботи були направлені на ліквідацію аварійного стану окремих ділянок оборонних мурів. Проєктом передбачено розчистка поверхні мурувань, реставрація кладки мурувань, захист поверхні мурувань, влаштування водовідводу тощо", – зазначається у повідомленні.

Станом на кінець 2023 року роботи вже виконані, про що і свідчить сертифікат від ДІАМ.