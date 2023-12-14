Антимонопольний комітет оштрафував виробника вологих серветок на 17 мільйонів через скаргу конкурента

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Санвіта груп" на 17,2 мільйона гривень за неправомірне використання оформлення упаковок вологих серветок під позначенням "Summer fresh".

Відповідне рішення ухвалено у справі, розпочатою за скаргою конкурента компанії – ТОВ "КПД", повідомяє пресслужба АМКУ.

Заявник стверджував, що "Санвіта груп" використовувала оформлення упаковок вологих серветок під позначенням "Summer fresh", схожих із оформленням упаковок дитячих вологих серветок під позначенням "Superfresh". При цьому, ТОВ "КПД" не надавало дозволу на використання схожого оформлення упаковок.

АМКУ встановив, що ТОВ "КПД" дійсно раніше почало використовувати позначення "Superfresh". Відтак дії "Санвіта груп" могли призвести до змішування діяльності обох компаній та надати їй неправомірні переваги у конкуренції.

Відтак, АМКУ визнав дії "Санвіта груп" порушенням закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" та накласти на неї штраф.

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"Крім того, з огляду на те, що використання оформлення упаковок вологих серветок під позначенням "Summer fresh" продовжується, Антимонопольний комітет України зобов’язав Відповідача припинити таке порушення", – зазначається у повідомленні.