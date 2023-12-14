Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет із $300 мільйонами для України

Палата представників США 14 грудня більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд видатків на ці потреби в 2024 фіскальному році.

Як пише The Hill, за оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон за призупиненим регламентом, тобто більшістю у дві третини голосів, передає Європейська правда.

Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, узгоджена палатами Конгресу, не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення $300 млн на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025 року).

Після схвалення в Сенаті закон іде до президента Джо Байдена, який, як очікується, підпише його.

Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на $111 млрд, який застряг у Конгресі.

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. А спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.

До того міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що Мінфін та Нацбанк сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо американська влада не зможе домовитися про виділення коштів Україні. Водночас Марченко визнав, що цей сценарій буде "неприємним" і "суспільство до нього не готове".

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів схвалив оборонний бюджет США на наступний рік обсягом $886 млрд, у який входять також кошти на підтримку України та Ізраїлю.