Амбітні плани: Україна планує в майбутньому вийти на виробництво 50 тисяч чіпів на місяць

Україна планує вийти на виробництво 50 тис. чіпів на місяць через три роки після початку будівництва фабрики.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на презентації глобального інноваційного бачення України, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми забезпечимо завдяки цьому потреби внутрішнього ринку, а також створимо базу для експорту", – сказала Іонан.

За її словами, виробництво чіпів в Україні забезпечить більшість промислових галузей країни.

Водночас, конкретні терміни початку будівництва не називалися.

Іонан наголосила, що Україна створить мережу компаній fabless (компанія, яка не має власної фабрики) автоматизованого проєктування мікросхем, що дозволить вийти на ринок чіпів та зайняти позицію на глобальному ринку напівпровідників.

У свою чергу віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році Мінцифри планує розробити та презентувати чіп.

За його словами, Мінцифри працює з різними компаніями в цьому напрямку, але поки що інші деталі не розголошуються.