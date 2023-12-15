Орбан заблокував виділення 50 мільярдів євро для України, ЄС повторно розгляне це питання у січні (оновлено)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні.

Про це оголосив президент Європейської Ради Шарль Мішель по завершенню переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі 15 грудня, передає Європейська правда.

Мішель наголосив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення "пакет", у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення. Решта 26 лідерів погодилися на цей пакет, включно зі Швецією, прем'єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", – заявив Мішель.

Президент Євроради у відповідь на запитання підтвердив припущення, що 27 лідером, який не дав згоди, є прем'єр Угорщини Орбан.

"Я так розумію, ви дуже добре поінформовані про те, в чому полягала наша дискусія", – напівжартома прокоментував він.

Утім, як підкреслив Мішель, пакет не відхилений, а відкладений: лідери домовилися про позачерговий саміт, що буде присвячений цьому питанню. За даними джерел, йдеться про саміт вже на початку січня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згодом підтвердив, що саме Угорщина вночі заблокувала пакетне голосування за виділення 50 млрд євро допомоги для України.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето для перегляду MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в EUCO після відповідної підготовки", – написав він у соціальній мережі X.

Своєю чергою Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас переконана, що лідери Європейського Союзу знайдуть рішення, яке розблокує подальшу фінансову підтримку Україні.

"Я можу вас запевнити, що Україна не залишиться без фінансової підтримки – є сильна воля двадцяти шести надати цю підтримку, і є різні способи, як ми це можемо зробити. Ймовірно, в нас буде ще одне засідання, найімовірніше, у січні, щоб досягти згоди з цього питання. Але є сильне бажання це зробити, допомогти Україні якнайшвидше", – сказала вона після прибуття на другий день засідання Європейської ради.

Відповідаючи на запитання, чи має ЄС проблеми з Орбаном, Каллас сказала: "Я вже багато разів говорила: поки він говорить неправильні речі, але робить правильні речі - ми ОК, і досі ми були єдині і були здатні прийняти рішення щодо переговорів про вступ. Для книги з історії буде цікаво, як це було зроблено, але я не говоритиме про це сьогодні. Але ми всі - демократії, у нас усіх є різні занепокоєння, тож ми слухаємо одне одного й намагаємося знайти рішення".

Напередодні повідомлялося, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.