Вийшло випадково: Лідери Євросоюзу погодили 12 пакет санкцій проти Росії без канцлера Австрії

Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляється в комюніке їхнього саміту. Як пише Politico, це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі, передає LIGA.net.

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12 пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило раніше Reuters із посиланням на джерела.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12 пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим – канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України – тоді із зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.

У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в у цьому переліку.

Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке веде список спонсорів війни.

"Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", – заявив агентству представник банку.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram написав, що 12 пакет санкцій може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

"Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями", – зазначив Єрмак.

Детальніше внесення до списку міжнародних спорсорів війни читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чим загрожує міжнародним компаніям внесення у список спонсорів війни".