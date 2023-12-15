Блокада кордону: Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується

Представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в’їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке".

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Так, із моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Водночас речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська повідомила, що словацька сторона пропускає близько 100 фур за добу, офіційного повідомлення про закінчення страйку поки що не надходило, передає Укрінформ.

"Учора словацька сторона розпочала приймати на в'їзд до своєї країни вантажівки з України. В середньому на цьому напрямку йде 100 фур на добу. Станом на ранок 15 грудня через КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" пропущено 116 вантажівок", – сказала вона.

Сенгетовська зазначила, що жодних офіційних повідомлень від органів влади чи страйкувальників зі Словаччини до Закарпатської митниці наразі не надходило.

Нагадаємо, 11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".

Це вже другий страйк словацьких перевізників на кордоні з Україною в грудні. На цей раз вони блокували фури на виїзд з України, а не на в'їзд, як першого разу на початку місяця.