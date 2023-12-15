Чотири енергоблоки повернулися до роботи після ремонтів, три – вийшли в аварійний ремонт, – "Укренерго"

У ніч на п’ятницю, 15 грудня, російські окупанти в чергове обстріляли одну з теплоелектростанцій разом із містом-супутником на сході країни, що призвело до пошкодження обладнання.

"На сході вночі знову обстріляна разом з містом-супутником одна з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання. Після ремонту протягом доби повернулись в роботу два блока на ТЕС, а також дві ТЕЦ в південному та західному регіонах. Натомість три інших енергоблока на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт", – повідомили в НЕК "Укренерго".

Там додали, що сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг – 5 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 790 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 445 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.