Атака на "Київстар": У Києві та частині областей відновили роботу мобільного інтернету (оновлено)

Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки. Так, за минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків і стабілізували зв’язок у Києві.

"Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв'язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету", – повідомили в компанії.

Також відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. На сьогодні, 15 грудня, в планах компанії – подальше відновлення послуг передачі даних.

Головний продуктовий директор компанії Михайло Нестор також повідомив, що у Києві відновили доступ до послуги мобільного інтернету за технологією LTE.

"Нарешті ми можемо сказати, що LTE працює в низці областей! Так, підключення все ще триває. Враховуючи небезпеку, ми поки не можемо повідомляти точні локації. Але якщо у вас світиться позначка 4G або LTE поруч з написом Kyivstar – це воно!", – написав він у Facebook.

У "Київстарі" додали, що в деяких населених пунктах досі можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв'язку, й нагадали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіа" режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону.