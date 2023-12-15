Україні вистачить коштів на січень-лютий навіть без нових траншів від ЄС та США, – Гетманцев

Уряд зможе профінансувати всі заплановані видатки у січні-лютому 2024 року навіть без виділення нової фінансової допомоги для України від ЄС та США.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Це точно не "кінець світу". Бюджетне фінансування з 1 січня 2024 року не зупиниться. В уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому", – написав Гетманцев, коментуючи блокування Угорщиною змін до бюджету ЄС, які передбачали виділення 50 мільярдів євро для України.

Водночас він висловив сподівання, що лідери країн ЄС все ж зможуть домовитися про виділення коштів для України у січні.

"Багато що говорить про те, що йде певний торг в межах якого вето буде подолано і рішення буде ухвалено в січні. Бо є політична воля решти 26 країн ЄС ухвалити це рішення. Як крайній запасний варіант, якого б не хотілось, та ж сама сума буде виділена в інший спосіб на двосторонній урядовій основі (на кшталт макрофіну, останній транш якого ми отримуємо у грудні). Тому обіцяна підтримка точно буде", – запевнив Гетманцев.

Читайте також: Орбан заблокував виділення 50 мільярдів євро для України, ЄС повторно розгляне це питання у січні (оновлено)

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Раніше цього тижня, попри візит президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з конгресменами і сенаторами, Конгрес не домовився про виділення фінансування для України на наступний рік.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.