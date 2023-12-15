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Новини
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Україні вистачить коштів на січень-лютий навіть без нових траншів від ЄС та США, – Гетманцев

гетманцев

Уряд зможе профінансувати всі заплановані видатки у січні-лютому 2024 року навіть без виділення нової фінансової допомоги для України від ЄС та США.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Це точно не "кінець світу". Бюджетне фінансування з 1 січня 2024 року не зупиниться. В уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому", – написав Гетманцев, коментуючи блокування Угорщиною змін до бюджету ЄС, які передбачали виділення 50 мільярдів євро для України.

Водночас він висловив сподівання, що лідери країн ЄС все ж зможуть домовитися про виділення коштів для України у січні.

"Багато що говорить про те, що йде певний торг в межах якого вето буде подолано і рішення буде ухвалено в січні. Бо є політична воля решти 26 країн ЄС ухвалити це рішення. Як крайній запасний варіант, якого б не хотілось, та ж сама сума буде виділена в інший спосіб на двосторонній урядовій основі (на кшталт макрофіну, останній транш якого ми отримуємо у грудні). Тому обіцяна підтримка точно буде", – запевнив Гетманцев.

Читайте також: Орбан заблокував виділення 50 мільярдів євро для України, ЄС повторно розгляне це питання у січні (оновлено)

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Раніше цього тижня, попри візит президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з конгресменами і сенаторами, Конгрес не домовився про виділення фінансування для України на наступний рік.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.

Автор: 

держбюджет (1568) США (4862) членство в ЄС (63) Віктор Орбан (49) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+11
а далі що? зливаємось? обожнюю подібні "експертні думки"
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15.12.2023 15:21
+9
От краще б ти дебілятко рота закрило. А то дійсно, послухають і ****** не дадуть...
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15.12.2023 15:17
+7
Кабмін треба ліквідувати (з питань економії коштів) бо це чипушило проникло та керує всією економікою України.
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15.12.2023 15:17
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Кабмін треба ліквідувати (з питань економії коштів) бо це чипушило проникло та керує всією економікою України.
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15.12.2023 15:17 Відповісти
А при ліквідації їм ще виплатять за невикористану відпустку, 100500 окладів як за втрату корита, кошти по догляду за "мамой что любит скорость"?
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15.12.2023 16:12 Відповісти
Дурак думкою багатіє.
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15.12.2023 16:23 Відповісти
От краще б ти дебілятко рота закрило. А то дійсно, послухають і ****** не дадуть...
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15.12.2023 15:17 Відповісти
Ну да не дадуть на рік, бо нам на місяць гроші є. Хто ще тут не сповна розуму.
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18.12.2023 17:29 Відповісти
Типу він більше не буде красти. Тільки на лотереях буде заробляти. Хто ж йому повірить?
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15.12.2023 15:19 Відповісти
а далі що? зливаємось? обожнюю подібні "експертні думки"
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15.12.2023 15:21 Відповісти
Україні, чи тім хто у корита їпало навіть не прикрива ніколи?
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15.12.2023 15:29 Відповісти
У нас рашистські агенти працюють під прикриттям державних посад!
Невже СБУ невідомо, що цей тип був помічником державного зрадника і ворожого агента сівковича?
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15.12.2023 15:30 Відповісти
Навіщо це казати вголос зелені дурні?
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15.12.2023 15:33 Відповісти
ну....так треба, ж щось на тєлємарафоні розповідати.
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15.12.2023 15:40 Відповісти
А якщо зробити тотальну ліпосакцію "успішним і красивим", вистачило б на два-три покоління.
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15.12.2023 15:41 Відповісти
Як дожити ,щоб переобрати цей антиукраїнський гнилий парламент....щоб такій гниді як гетьманцев не було там місця....а післявиборів цю наволоч з його виводком і мамашкою пепесилити в бахмут...
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15.12.2023 15:43 Відповісти
підлеглий зрадника і московського агента сівковича і портнова рулить економікою,
це просто якийсь сюр. Дякую 73% ідіотам, вони таки заведуть нас в прірву
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15.12.2023 15:50 Відповісти
Неже незрозуміло що це ворог українського народу
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15.12.2023 15:51 Відповісти
да главе комитета ВР украины было бы неплохо язык попридержать а не страшные сценарии малевать. их и без него есть кому распостранять.на той неделе состоялся сьезд правящей соц.партии германии и канцлер шольц четко и ясно обьяснил двум партнерам по правящей коалиции что помощь германии(не ЕС )будет 100%. это 8млрд евро. но главное даже не это а то что будет опция у правительства(20 млрд евро) вслучае если какието страны не будут помогать украине.странно такие новости в украине нигде не упоминаются. а товарищей любителей пораженщичества надо бы отодвигать подальше. украинские беженцы умнее.в последнее время около 500 тысяч беженцев переместились из польши и других европейских стран в германию(а ведь сколько негатива былов соц.сетях).у нас не все идеально но без еды и крыши над головой никто из людей не останется.убежден на 100% помощь будет и вам как стране будет оказано!
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15.12.2023 16:33 Відповісти
Населення може спати спокійно коли Гетьманцев керує фінансами.
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15.12.2023 16:05 Відповісти
Таке може казати вголос лише ворог України. Це навіть не корисний ідіот, а насправді ВОРОГ.
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15.12.2023 16:13 Відповісти
А українцям?
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15.12.2023 17:02 Відповісти
Україна--без гетманцева! гетманцев--ГЕТЬ!
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15.12.2023 18:08 Відповісти
Ограбил украинцев, деньги которых спустили на тихие вечера и прочую лабуду
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15.12.2023 21:08 Відповісти
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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15.12.2023 22:35 Відповісти
гетьманцев на місяць перестане красти і тоді вистачить
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15.12.2023 23:31 Відповісти
Думаю таки США в цьому році вже не встигнуть. Добре, що ми накопчили певні запаси на такий момент, але треба розуміти, що далі буде тільки важче і треба переходити на свій ресурс
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18.12.2023 17:30 Відповісти
На жаль лобі російської федерації має великий вплив на Уряди ЄС та США. Треба не забувати про серйозну гру росії на дипломатичному, економічному та військовому фронті. І ще не менш важливий фактор, на жаль, що Україна стала предметом торгу в світі... але ми впораємося...
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18.12.2023 22:19 Відповісти
Те що вистачить коштів протриматись Україні січень і лютий дуже гарна новина. І гарна новина, що є додаткові варіанти фінансування, якщо раптом уряд США та ЄС не погодить допомогу Україні. Будемо сподіватись на кращі варіанти, але всеодно дяка нашому Уряду.
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18.12.2023 22:27 Відповісти

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