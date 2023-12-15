Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо ще на гривню

Упродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 99 копійок і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 95 копійок – до 55,58 грн/л, а дизельне пальне – на 1,06 гривні, до 52,28 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Чимало мереж, серед яких зокрема ОККО, WOG, "Укрнафта" та інші, скинули ціни на всі види пального на 1 гривню: мережа АЗК ОККО й WOG – до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) і 54,99 грн/л (дизпаливо). Звичайна "п’ятірка" на станціях "Укрнафти" наразі коштує 49,9 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – 51,9 грн/л, дизельне пальне – 50,9 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, теж знизила ціни на пальне на 1 гривню – до 51 грн/л (А-95 і ДП) і 51,5 грн/л (А-95+) відповідно.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального втратили в ціні 1,1 гривні – і тепер бензин А-95 на KLO коштує 52,09 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – 53,49 грн/л, дизельне пальне – 51,99 грн/л відповідно.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здешевшало на 1,2 гривні – до 51,7 грн/л (А-95), 53,7 грн/л (А-95+) і 50,7 грн/л (дизпаливо) відповідно.

Найбільше здешевшання упродовж тижня – 2 гривні – зафіксовано у мережах Shell, "Автотранс", BVS і "Рур груп", і тепер пальне у цих мережах коштує в межах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) і 51,98-53,49 грн/л (дизпальне).

Найменше здешевшання за тиждень – 43 копійки і 57 копійок – зафіксовано на бензин А-95 і дизпальне у мережі U.GO, до 51,09 грн/л. "П’ятірка" з покращеними показниками якості найменше – 45 копійок – скинула у мережі AMIC, до 54,39 грн/л.