Ціни на автогаз у мережах АЗС зменшилися за тиждень на 2,5 гривні за літр

Із 8 до 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 гривні, до 32,79 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн і 2,25 грн – у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На станціях "Укрнафти" і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн і 3,25 грн, до 31 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн опустили ціни "Рур груп", KLO, BVS і "Автотранс".

"Психологічну позначку" у менше, ніж 30 грн, цього тижня перетнули "Авантаж 7" і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,7 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, "Авіас", U.GO, Rodnik, "Рур Груп" та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн.