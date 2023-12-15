Угорщина хоче отримати більше коштів від ЄС в обмін на розблокування допомоги Україні

Уряд Угорщини може розблокувати виділення нового пакету фінансування ЄС для України на загальну суму 50 мільярдів євро, але за умови, що Євросоюз розблокує більше коштів для Будапешта.

Про це політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив у коментарі виданню Politico, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що виконали юридичні вимоги, тож ми не розуміємо, чому в нас немає доступу до 100% належних нам коштів", – заявив Балад Орбан.

Він додав, що Угорщина "готова до переговорів" щодо бюджетних питань.

Напередодні засідання Європейської ради Єврокомісія оголосила про розблокування лише частини заблокованих коштів для Угорщини

Раніше Балаж Орбан зазначав, що уряд Угорщини може розблокувати виділення нового пакету фінансування для України за умови, що Євросоюз розблокує всі 30 мільярдів євро для Угорщини, заблоковані через через побоювання з приводу недотримання принципів верховенства права і недостатні заходи боротьби проти корупції у грудні минулого року.

Своєю чергою прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтверджував, що фінансові питання можуть бути частиною угоди щодо виділення коштів Україні.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Раніше цього тижня, попри візит президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з конгресменами і сенаторами, Конгрес не домовився про виділення фінансування для України на наступний рік.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.