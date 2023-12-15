Євросоюз повторно розгляне виділення 50 мільярдів євро для України у січні-лютому

Позачергове засідання Європейської ради, присвячене внесенню змін до бюджету ЄС, які передбачають виділення нового пакету фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, відбудеться наприкінці січня-лютого, але конкретної дати ще немає.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на пресконференції після завершення засідання Європейської ради у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Дати спеціального саміту, який відбудеться на початку наступного року, ще немає. Але це буде наприкінці січня - на початку лютого. Але дату ще не підтверджено", – сказав Мішель.

Він нагадав, що питання перегляду довгострокового бюджету ЄС розглядалося на засіданні Європейської ради, яке відбулося напередодні, але рішення ухвалити не вдалося.

"Вам відомо, що вчора ввечері ми ухвалили рішення – 26 держав-членів вирішили підтримати пропозиції перегляду бюджету, але 26 – не достатньо, щоб ухвалити законодавчо обов'язкове для виконання рішення. Тому ми повернемося до нього на початку наступного року на спеціальному саміті з метою переконати 27 держав-членів погодитися з цими пропозиціями. Але головне – це те, що ці пропозиції схвалені й підтримуються твердо 26 державами-членами", – розповів президент Євроради.

Він наголосив, що це "дуже добре збалансовані пропозиції".

"З одного боку – це вираження сильної прихильності, що було підтверджено вчора 26 державами-членами підтримувати Україну додатковим пакетом у розмірі 50 млрд євро. Це також чіткий сигнал про чітку, сильну обіцянку підтримувати, я повторю – 26 державами-членами, але не однією... Тому я хочу знову повторити, що я надзвичайно впевнений і оптимістичний, що ми зможемо виконати наші обіцянки підтримувати Україну фінансово. Найближчими тижнями я впевнений, що рішення буде формалізовано", – додав Мішель.

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зазначила, що "ми працюємо дуже важко, щоб отримати результат, який передбачає згоду всіх 27 держав-членів".

"Але я думаю, що наразі необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб отримати оперативне рішення в разі, якщо згода 27 – єдність –неможлива", – сказала вона.

При цьому голова Єврокомісії не уточнила, про які альтернативні рішення йдеться.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Раніше цього тижня, попри візит президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з конгресменами і сенаторами, Конгрес не домовився про виділення фінансування для України на наступний рік.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.