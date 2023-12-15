Затриманий на хабарі ексголова Верховного суду Князєв продовжує отримувати зарплату. Суд дозволив її витрачати

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував арешт банківського рахунку, на який надходить заробітна платня судді Верховного суду Всеволода Князєва, який знаходиться під вартою за звинуваченням у хабарництві.

Таке рішення 12 грудня ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання захисника, подане в інтересах підозрюваного (Князєва, – ред.), про скасування арешту у межах кримінального провадження, – задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я (Князєва, – ред.) для отримання заробітної плати як судді Верховного суду, за виключенням суми грошових коштів, які перебували на вказаному рахунку станом на 15 травня 2023 року, що становить 20 583 грн 19 копійок", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомлялося, раніше ВАКС продовжив арешт Князєва до 2 лютого 2024 року, зменшивши розмір застави, після внесення якої він може вийти із СІЗО, до 25 млн грн.

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Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 75 млн грн, а далі – до 55 млн грн, а згодом і до 45 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.