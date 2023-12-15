Україна отримає останній транш від ЄС на 1,5 мільярда євро найближчими днями, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що найближчими днями Україні буде виділено останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

Про це вона повідомила під час пресконференції після закінчення засідання Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями ми виділимо останні 1,5 млрд євро для України цього року, що було узгоджено в межах так званого пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це буде виплата в наступні кілька днів. Це допоможе Україні профінансувати її потреби на початку 2024 року", – зазначила очільниця Єврокомісії.

За її словами, це важливо, щоб побудувати "невеликий, але важливий міст до нового фінансування".

"Ми використаємо час до проведення засідання Європейської ради, щоб або у нас була згода 27 держав-членів, або ми будемо працювати над альтернативами, які дозволять нам ухвалити операційні рішення. Для нас дуже важливо, що буде послідовне, передбачуване та надійне фінансування для України. Це важливо для України, для бізнес-середовища та інвесторів", – підкреслила фон дер Ляйєн.



У свою чергу, президент Європейської ради Шарль Мішель висловив упевненість, що рішення, яке дозволить продовжувати фінансово підтримувати Україну, буде знайдено.

"Наступне засідання ми розпочнемо, знаючи, що 26 держав-членів підтримують ті ж цілі, ті ж пріоритети, включаючи пакет 50 млрд євро для України на 4 роки, ми маємо різні доступні інструменти, щоб гарантувати виконання наших обіцянок", – запевнив він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.