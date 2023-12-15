БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
9 738 30

Польський суд дозволив перевізникам відновити блокаду на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Україною

кордон

Окружний суд у Любліні надав дозвіл польським перевізникам відновити блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", починаючи з 18 грудня.

Як пише Радіо Люблін, суд розглянув скаргу перевізників на рішення війта гміни Дорогуська Войцеха Сави, який не погодив відновлення протесту, і вирішив, що воно не узгоджується з законом про збори, передає liga.net.

Рішення підлягає негайному виконанню, але війт може оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

"Я ще не вирішив, чи буду оскаржувати постанову суду. У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення", – сказав чиновник.

Він упевнений, що його рішення було правильним. "Навіть сьогодні, якщо подивитися, черга вже до Дорогуська. Я вважаю, що це буде велика загроза безпеці. Черга вже досягла 60 км і, думаю, буде збільшуватися", – сказав він.

Лідер страйку перевізників, антиукраїнський політик Рафал Меклер відреагував на рішення суду обіцянкою відновити блокаду.

"Ми повертаємося на кордон", – заявив він у Facebook.

Читайте також: Польським перевізникам не дозволили заблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Як повідомлялося, 11 грудня була завершена блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Україною. Водночас польські протестувальники перегородили основну автотрасу на польській стороні біля пункту пропуску фурою з причепом, але рух відновили альтернативною дорогою.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: 

кордон (1129) вантажі (1296) Польща (2426)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Ех сусіди, поляки: чубитись можна коли немає біди в сусіда. А так - це ніж в спину країни що в крові. Таке не забувається поколіннями.
показати весь коментар
15.12.2023 22:27
+16
Паньство гонорове, бачте, не може конкурувати! Не подобаються їм правила ЄС, Не знають закону вільного ринку: не здатний витримати конкуренції - геть на "вільні хліба". Або оголошуй себе банкрутом, або починай займатись чимось іншим. Наприклад, торгувати пиріжками з гівном кацапа Меклера.
показати весь коментар
16.12.2023 07:44
+15
Зарплата німецького далекобійника десь 3000 ойро, польського - 2000. Відповідно польща демпінгує на ринку вантажних перевезень позбавляючи німців роботи. Німецькі водії мають перекрити польський кордон і вимагати заборонити допуску польських компаній на європейський ринок, так само як зараз робить польща щодо українців
показати весь коментар
16.12.2023 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще раз.
Чому весь час приплітають до новини якогось Мустаху Невьйома, директора агенства розвитку відродження орієнтацій у міжпланетних просторах.
Яке відношення цей Мустаха має до автоперевезень?
показати весь коментар
15.12.2023 21:07 Відповісти
А що - в Польщі хіба дозволено блокувати автошляхи?
показати весь коментар
15.12.2023 21:16 Відповісти
Ну виходячи з рішення судді - так (( Хоча чому дивуватися , у нас он суддя у СІЗО сидить за вбивство , а на роботі йому зарплатню регулярно нараховують , чим польські судді гірші за наших , як хочуть -так і судять
показати весь коментар
17.12.2023 22:02 Відповісти
Поки довпойопи із кабміну не забронять ввезення усієї польської продукції в Україну до тих пір польща буде продовжувати знищувати українську економіку. Бойкот усім польським товарам!
показати весь коментар
15.12.2023 22:07 Відповісти
Ех сусіди, поляки: чубитись можна коли немає біди в сусіда. А так - це ніж в спину країни що в крові. Таке не забувається поколіннями.
показати весь коментар
15.12.2023 22:27 Відповісти
треба вбити Рафала Меклера - він такий же ворог, Кива
показати весь коментар
16.12.2023 04:04 Відповісти
основне, щоб кінолог із ОПи та 80-ть зрадників, вчасно вигулювали ваву-бубу після бадибілдерства та гундоЗеків.
показати весь коментар
17.12.2023 03:34 Відповісти
Все стає на свої місця і відкривається істинне лице "друзів". Свої, шкурні інтереси панів ************** понад усе.
показати весь коментар
16.12.2023 05:59 Відповісти
Паньство гонорове, бачте, не може конкурувати! Не подобаються їм правила ЄС, Не знають закону вільного ринку: не здатний витримати конкуренції - геть на "вільні хліба". Або оголошуй себе банкрутом, або починай займатись чимось іншим. Наприклад, торгувати пиріжками з гівном кацапа Меклера.
показати весь коментар
16.12.2023 07:44 Відповісти
Зарплата німецького далекобійника десь 3000 ойро, польського - 2000. Відповідно польща демпінгує на ринку вантажних перевезень позбавляючи німців роботи. Німецькі водії мають перекрити польський кордон і вимагати заборонити допуску польських компаній на європейський ринок, так само як зараз робить польща щодо українців
показати весь коментар
16.12.2023 08:21 Відповісти
4600 ойро в середньому німецького ТІРовця...
показати весь коментар
16.12.2023 09:54 Відповісти
3000 євро у українського водія в польській компанії. Ставки в компанії такі ж як у польських водіїв.
показати весь коментар
16.12.2023 11:47 Відповісти
Відніми від тих 3000 податки, і буде сума яку я написав.
По-друге, українські водії працюють на українські компанії. Саме про них мова. Не треба плутати людей зі своїм тупим висером.
показати весь коментар
16.12.2023 16:53 Відповісти
Бойкот польських товарів!
показати весь коментар
16.12.2023 09:33 Відповісти
Ну що, якийсь рафал з фсбшим білорусом організували затори, а ще прокремлівський суддя підтримав, то вже вся Польща- ворог?
показати весь коментар
16.12.2023 11:52 Відповісти
А чому вся польща не розганяла тих, хто вбиває українських громадян?
показати весь коментар
16.12.2023 16:51 Відповісти
Так, ляхи є ворогами! Показали вже своє лице для стікаючої кров'ю України....
показати весь коментар
16.12.2023 18:19 Відповісти
До речі у відповідь можна ухвалою якогось районного суду заборонити ввезення польських товарів в Україну.
показати весь коментар
17.12.2023 10:20 Відповісти
Скинути пару гранат з дронів - та все списати на придурків-депутатів.
показати весь коментар
16.12.2023 10:24 Відповісти
А чому б не організувати, наприклад, солодке життя імпортерам польського лайна? Негласно віддати наказ на ретельну перевірку контролюючими органами з обов'язковими великими санкціями. З шакалами по людському не потрібно.
Але для цього у керівництва України повинні бути яйця...
показати весь коментар
17.12.2023 10:15 Відповісти
Думав ,що у нас самий справедливий суд ,а ні ,є ще найсправедливіший -це польський.
показати весь коментар
17.12.2023 13:01 Відповісти
Варіант якщо українці в Польщі застрайкують, їх заміти ніхто не зможе!!!
показати весь коментар
17.12.2023 19:23 Відповісти
Варіант із депортацією не розглядав?
показати весь коментар
17.12.2023 22:05 Відповісти
А хто там робити за них буде,зрозуміло що цього не буде
показати весь коментар
17.12.2023 22:09 Відповісти
А я вже думав що польський місцевий суд визнав незаконною міждержавну угоду ЕС А він рішення місцевої влади скасував Ну - тепер будемо чекать дій Туска Бо ця блокада суперечить зобов"язанняи уряду Польщі
показати весь коментар
18.12.2023 07:45 Відповісти
Невже неможливо оскаржити це рішення в суді вищої інстанції? Де робота посольства в цьому плані? Якісь недолугі
показати весь коментар
18.12.2023 09:38 Відповісти
Для цього повинна буть команда від особи яка відповідає за зовнішньополітичну діяльність держави Згідно з Конституцією у нас це - президент України
Питання є?
показати весь коментар
18.12.2023 09:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 