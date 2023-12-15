Польський суд дозволив перевізникам відновити блокаду на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Україною
Окружний суд у Любліні надав дозвіл польським перевізникам відновити блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", починаючи з 18 грудня.
Як пише Радіо Люблін, суд розглянув скаргу перевізників на рішення війта гміни Дорогуська Войцеха Сави, який не погодив відновлення протесту, і вирішив, що воно не узгоджується з законом про збори, передає liga.net.
Рішення підлягає негайному виконанню, але війт може оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.
"Я ще не вирішив, чи буду оскаржувати постанову суду. У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення", – сказав чиновник.
Він упевнений, що його рішення було правильним. "Навіть сьогодні, якщо подивитися, черга вже до Дорогуська. Я вважаю, що це буде велика загроза безпеці. Черга вже досягла 60 км і, думаю, буде збільшуватися", – сказав він.
Лідер страйку перевізників, антиукраїнський політик Рафал Меклер відреагував на рішення суду обіцянкою відновити блокаду.
"Ми повертаємося на кордон", – заявив він у Facebook.
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Як повідомлялося, 11 грудня була завершена блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Україною. Водночас польські протестувальники перегородили основну автотрасу на польській стороні біля пункту пропуску фурою з причепом, але рух відновили альтернативною дорогою.
Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.
Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.
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Чому весь час приплітають до новини якогось Мустаху Невьйома, директора агенства розвитку відродження орієнтацій у міжпланетних просторах.
Яке відношення цей Мустаха має до автоперевезень?
зрадників, вчасно вигулювали ваву-бубу після бадибілдерства та гундоЗеків.
По-друге, українські водії працюють на українські компанії. Саме про них мова. Не треба плутати людей зі своїм тупим висером.
Але для цього у керівництва України повинні бути яйця...
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