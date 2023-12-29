Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора

Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Ці підприємства надавали великим мережам роздрібної торгівлі послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, загальна сума збитків, підтверджена експертизами, становить 767 млн грн.

Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки сягає 21 млрд грн.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

"Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. За попередньою інформацією, "король обналу" координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.