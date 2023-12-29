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Новини
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Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора

беб

Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Ці підприємства надавали великим мережам роздрібної торгівлі послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, загальна сума збитків, підтверджена експертизами, становить 767 млн грн.

Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки сягає 21 млрд грн.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

"Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. За попередньою інформацією, "король обналу" координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном", – йдеться у повідомленні.

Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора 01

Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора 02

Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора 03

Зазначається, що директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

податки (2414) легалізація (33) Бюро економічної безпеки (408)


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Топ коментарі
+9
невже знову Червінський?
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29.12.2023 12:38
+5
невже до
Геть-манцева
доберуться??
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29.12.2023 12:23
+4
всі до одної, конвертаційні фірмочки, належать податківцям та мєнтам.
то, вони, самі себе, викрили?
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29.12.2023 12:31
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кто помогал, кому помогал, какой то воды налили,Бутусов а-у
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29.12.2023 12:19 Відповісти
невже до
Геть-манцева
доберуться??
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29.12.2023 12:23 Відповісти
або конкурента прибрали
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29.12.2023 12:53 Відповісти
Чекаємо чергового допису від ларьочників про наїзди на найчесніших підприємців, без яких Україна загнеттся.
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29.12.2023 12:23 Відповісти
У будь-якому разі все це буде сплачено з наших кишень.
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29.12.2023 12:30 Відповісти
всі до одної, конвертаційні фірмочки, належать податківцям та мєнтам.
то, вони, самі себе, викрили?
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29.12.2023 12:31 Відповісти
А тим що розкрадають бюджет на мільярди коли пред'яви будуть???
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29.12.2023 12:31 Відповісти
невже знову Червінський?
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29.12.2023 12:38 Відповісти
Самий тупий формат подачі інформації. Хтось, колись, десь, щось, якось, кудись.....
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29.12.2023 13:02 Відповісти
АТБ всё ?
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29.12.2023 16:13 Відповісти
А конвертатор платник ПДВ???
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01.01.2024 19:51 Відповісти

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