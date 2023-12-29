Ціни на автогаз у великих мережах АЗС за місяць впали на 20%

Скраплений автомобільний газ за місяць, з 1 до 29 грудня, у мережах АЗС здешевшав на 6,97 грн або 19%, до 29,83 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 6,15 грн і 6,13 грн, до 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі "Укрнафта" автогаз коштує 29,9 грн/л –ціна впала на 6 грн.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 5,7 грн і 6,66 грн, до 30,29 грн/л і 29,24 грн/л відповідно.

Найдешевше автогаз коштує в мережі "Авантаж 7" – 28,45 грн/л, що на 6 грн дешевше, ніж на початку місяця.