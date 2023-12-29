У МВФ відповіли на питання про кошти на масову мобілізацію: "Україна має шукати внутрішні надходження"

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що влада України зосередиться на збільшення внутрішніх надходжень держбюджету.

Про це директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження", – сказав Кеммер у відповідь на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

Представник МВФ наголосив, що фонд зосереджений на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", – сказав Кеммер.

На прохання прокоментувати заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, а щоб профінансувати одного військовослужбовця, потрібно шестеро платників податків, Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом $122 мільярди", – вказав Кеммер.

Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу", каже посадовець Фонду.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов’язання України перед МВФ.

Серед іншого, вона передбачає підвищення податків для ФОПів, відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО, перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання та пільг, а також суттєве розширення повноважень податківців, аж до списання коштів з рахунків платників без рішення суду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський минулого тижня на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

На початку цього тижня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї.