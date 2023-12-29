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Новини
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У МВФ відповіли на питання про кошти на масову мобілізацію: "Україна має шукати внутрішні надходження"

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що влада України зосередиться на збільшення внутрішніх надходжень держбюджету.

Про це директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження", – сказав Кеммер у відповідь на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

Представник МВФ наголосив, що фонд зосереджений на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", – сказав Кеммер.

На прохання прокоментувати заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, а щоб профінансувати одного військовослужбовця, потрібно шестеро платників податків, Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом $122 мільярди", – вказав Кеммер.

Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу", каже посадовець Фонду.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов’язання України перед МВФ.

Серед іншого, вона передбачає підвищення податків для ФОПів, відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО, перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання та пільг, а також суттєве розширення повноважень податківців, аж до списання коштів з рахунків платників без рішення суду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський минулого тижня на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

На початку цього тижня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї.

Автор: 

держбюджет (1568) держборг (1086) МВФ (1746)


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Топ коментарі
+17
а они тут причем и в чем они не правы? времена все хуже а покупки у наших барыг от власти все дороже - откуда млядь деньги Зин?
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29.12.2023 15:00
+16
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю.
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29.12.2023 15:47
+12
видимо МВФ в курсе про свадьбы прокурорские на несколько лямов зелени....
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29.12.2023 15:02
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А як же брукивка?
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29.12.2023 14:55 Відповісти
Щоб ви провалились, покидьки лицемірні!
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29.12.2023 14:59 Відповісти
а они тут причем и в чем они не правы? времена все хуже а покупки у наших барыг от власти все дороже - откуда млядь деньги Зин?
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29.12.2023 15:00 Відповісти
Зеля висміював Україну на кварталі 95 - пошукай це відео на ютубі
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29.12.2023 15:14 Відповісти
Якби виділили на це додаткові кошти, то зелена шобла з рашистами кричали б з кожної праски, що запад пасилаєт вас на вайну с брацкай сассеєй.
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29.12.2023 17:29 Відповісти
видимо МВФ в курсе про свадьбы прокурорские на несколько лямов зелени....
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29.12.2023 15:02 Відповісти
Зеля забув як висміював Україну на кварталі 95, а хо.хли у залі аплодували коли казак що Україна жебракує перед МВФ
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29.12.2023 15:12 Відповісти
Дєнєг нєт, но ві дєржітєсь (с).
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29.12.2023 15:26 Відповісти
Я зрозумів МВФ. "Шукати внутрішні резерви" = ""Перестати красти, проценти з вже накраденого - на оплату мобілізації".
Питання лишень у тому, чи так само зрозумів ці слова Янелох.
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29.12.2023 15:44 Відповісти
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю.
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29.12.2023 15:47 Відповісти
Гандо..н. Використуванний обрізанцем з кивиину.
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29.12.2023 17:13 Відповісти
Пожирували прикоритні і досить. Грошей не дадуть. А ця т.з. стратегія, то відпрацювання того, що вони вже набрали за цей час. Суму же не озвучують, щоб дебіли не припухли.
І як вони це хочуть провернути? Закрити людей на роки і ввести трудову повинність? Дисціплинарні покарання, вертухаї? Не з офшорів же повертати чесно накрадене.
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29.12.2023 16:02 Відповісти
Іншими словами - не крадіть і на все у вас вистачить
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29.12.2023 16:05 Відповісти
В Україні війна, а пенсії , зарплати суддям, депутатам, чиновникам не обмежені!
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29.12.2023 16:09 Відповісти
Пора поднимать налоги и тарифы.
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29.12.2023 16:16 Відповісти
Гестапо Гетьманцева не заточене під заробляння.Там з функціоналу лише одна кнопка- "ДАЙТЕ".
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29.12.2023 16:53 Відповісти
Другими словами, послали нахер.
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29.12.2023 16:54 Відповісти
Відповідь МВФ: "ЗЄрмакам треба менше красти".
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29.12.2023 17:03 Відповісти
Не факт. Шо їм треба меньше красти - треба, по оманській сходці, шоб більше гинуло українців.
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29.12.2023 17:15 Відповісти
Якийсь дивний цей МВФ.Хочуть щоб влада перестала фінансувати телемарафон,серіали,куму кравець,дороги,а найголовніше,перестала красти.Це неможливо.
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29.12.2023 19:31 Відповісти

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