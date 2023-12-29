Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС впали за місяць на 3 гривні за літр

У грудні середня ціна в Україні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 2,98 грн – до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн і тепер коштує в середньому 51,5 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО й WOG упродовж місяця скинули по 3 грн на бензини і 2 грн на дизельне пальне. І тепер А-95 і дизпальне на АЗК цих мереж продається за 54,99 грн/л, А-95+ – за 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, за грудень скинула ціни на бензин А-95 і ДП на понад 4 грн – до 49,26 грн/л (-4,24 грн) і 49,21 грн/л (-4,29 грн) відповідно, на А-95+ – на 2,5 грн – до 51,5 грн/л.

У мережі автозаправних станцій "Укрнафти" бензини просіли на 2,5 грн – до 49,4 грн/л (А-95) і 51,4 грн/л (А-95+) відповідно. Дизель скинув на літрі 3 грн – до 49,9 грн/л. На станціях U.GO за місяць бензини втратили в ціні 2 грн – до 50,37 грн/л (А-95) і 53,45 грн/л (А-95+). Дизель здешевшав на 1,86 грн – до 50,37 грн/л.

На АЗК UPG бензини здешевшали на 3,3 грн – до 50,6 грн/л (А-95) і 52,6 грн/л (А-95+), дизельне пальне – на 2,2 грн – до 50,7 грн/л.

У таких мережах як SOCAR, KLO, Amic і Shell звичайна "п’ятірка" здешевшала в межах 1-2,8 грн – до 51,99-56,99 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – на 1-3 грн – до 52,99-58,99 грн/л, дизпальне – у межах 2-3 грн, до 51,99-55,99 грн/л.

Загалом же бензин А-95 здешевшав за місяць від 1 грн (Marshall, "Авантаж 7" та інші) до 5 грн ("Укрпетроль") і тепер торгується у ціновому коридорі 48-56,99 грн/л. "П’ятірка" з покращеними показниками якості за місяць втратила від 1 грн до 3,5 грн (Neftek), тож наразі її можна придбати за 51,50-58,99 грн/л.

Дизельне пальне теж дотримувалося тренду здешевшання і скинуло упродовж останнього місяця року від 1 грн (мережа Prime) до 4,8 грн ("Катрал"), тож нині продається у межах 47,5-54,99 грн/л.