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Новини
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Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 січня

гривня,гроші

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США.

Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 січня 2024 року, до 38,0020 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні – 37,9824 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 20 копійок після рекордного падіння – до 41,9960 грн за євро.

Читайте також: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до майже $1 мільярда

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) долар (415) курс (1493) НБУ (9265) обмін валюти (695)


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Топ коментарі
+14
а скумбрію по 8 грн ніхто не бажає ?
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29.12.2023 18:02
+12
Неуважний редактор. На сайті нацбанку написано 38,002
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29.12.2023 17:48
+11
Щось у вас якась помилка страпилась.
"Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 січня 2024 року, до 30,0020 грн/$." Які до біса 30 грн?
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29.12.2023 17:36
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Щось у вас якась помилка страпилась.
"Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 січня 2024 року, до 30,0020 грн/$." Які до біса 30 грн?
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29.12.2023 17:36 Відповісти
Неуважний редактор. На сайті нацбанку написано 38,002
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29.12.2023 17:48 Відповісти
Насмішив....сайт банку то для лохторату ..в обмінниках подивись спочатку.....40+....
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31.12.2023 05:21 Відповісти
Хочу $ по 30 грн !!!
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29.12.2023 17:57 Відповісти
А я хочу по 1.80,як було у вересні 1996 р.😢
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29.12.2023 17:59 Відповісти
тоді і зарплатня була 20 доллярів. Те ж так хочеш?
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29.12.2023 20:22 Відповісти
Перед НР завжди валюту продають..свята.
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29.12.2023 17:58 Відповісти
Ще не все розвалили: уряд ЗЕрмакiв взявя за нове "покращення".
https://www.youtube.com/watch?v=KqYvNydc3Y0 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKqYvNydc3Y0&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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29.12.2023 17:59 Відповісти
а скумбрію по 8 грн ніхто не бажає ?
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29.12.2023 18:02 Відповісти
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29.12.2023 19:05 Відповісти
Нехай її клоун жарить.
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29.12.2023 19:20 Відповісти
Гривню підриває не тільки війна, а реваншисти у владі. Зараз наш уряд нагадує вже російський. З тим же менталітетом. На роботу в міністерства дівчата ходять без білизни, з собачками та котиками. Ті с- рть в коридорах. Всіх давніх професіоналів скорочують, на роботу беруть лише своїх хто платить за посаду. Тупих зелених регіоналів. Конкурси всі фіктивні. Т
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29.12.2023 18:05 Відповісти
я вже хотів доллари в форточку виинуть коли прочитав про 30 гривень....
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29.12.2023 18:37 Відповісти
"Кінець епохи бідності!"
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29.12.2023 18:39 Відповісти
Та не переживайте так вівці і барани 73%, скоро будете такий курс бачити тільки на вивісках всередині банків, ба зовнішню рекламу заборонив Херпіду, а на касі вам скажуть, що доларів пока немає, як тільки здадуть, то ми вам і продамо.
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29.12.2023 18:43 Відповісти
Активізуються різного роду міняли, будуть людей кидати на бабки..
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29.12.2023 19:06 Відповісти
Нащо міняли,він вчора в обмінниках був по 40 +....
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31.12.2023 05:19 Відповісти
Панове це бот звичайний. Дивіться на профіль цієї падли перед як відповідати йому.
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31.12.2023 21:11 Відповісти
Казали буде війна,буде долар по 45, дивіться всього цього нема (Хєрпіду Найвеличніший)
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29.12.2023 19:13 Відповісти
У бюджеті на 2024 рік чиновники заклали прогнозний курс у 40,7 грн/дол. (у проекті держбюджету до першого читання курс долара був дещо вищим - 41,4 грн/дол.)

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29.12.2023 19:41 Відповісти
єслі би зєлємскій с шапіто нє павісіл курс, ета би сдєлал Парашенка !
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30.12.2023 17:45 Відповісти
Пусть закон по мобилизации в вынесенном виде примут и никого не выпускают, придумывая каждый раз новый повод. И в стране начнется паника. Паника - рукоятка к скачку курса валют в т.ч.
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30.12.2023 23:57 Відповісти
Украинцы становятся все беднее и беднее. А всякие олигархи и ворье живет как прежде.
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31.12.2023 13:34 Відповісти
Бот! По чім зараз платять, падло?
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31.12.2023 21:10 Відповісти
Революція Гідності у 2019 закінчилась прикольно-креативним переворотом негідників, а це для країни завжди закінчується бідністю, зубожінням та безправ"ям тих, хто Гідність проміняв на пустопорожні обіцянки негідника.
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01.01.2024 12:26 Відповісти

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