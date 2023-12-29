Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 січня

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США.

Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 січня 2024 року, до 38,0020 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні – 37,9824 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 20 копійок після рекордного падіння – до 41,9960 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.