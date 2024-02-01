Тільки ІПН: В Україні живе 3 мільйони чоловіків призовного віку, про яких нічого не відомо
В Україні мешкає три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер.
Про це повідомив голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха, передає Liga.net.
"За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер). Вони не за кордоном, вони не у Збройних Силах, вони не інваліди, вони не працевлаштовані, вони ніде не навчаються. Три мільйони осіб!", – сказав він.
Нардеп сказав, що насправді ці люди відіграють активну роль в економіці держави – "щось купують, виробляють, просто роблять це неофіційно".
За словами голови комітету, це свідчить про вкрай високий рівень недовіри до держави серед населення.
"Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов'язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі про себе особисто", – сказав Наталуха.
Як пповідомлялося, від початку повномасштабної війни Державна податкова служба не має даних про доходи 13,1 млн осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.
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У результаті, і економіку без потреби зупинили навесні, і багатьох жертв восени уникнути не вдалося! Ще й закон було порушено, бо обмеження на пересування при карантині справді можливі, АЛЕ виключно при введенні надзвичайного стану, що не було зроблено!
А ІПН знає, скільки ВОЄНКОМІВ та їх свит з лютого 2022 р. по грудень 2023 року стали доларовими МІЛЬЙОНЕРАМИ в УКРАЇНІ...!!!
А ІПН знає скільки НЕЛЕГАЛЬНИХ ІМЕГРАЦІЙНИХ поселень існує в УКРАЇНІ, а особливо в Одеській області зі ЗЛОЧИННИМИ АНКЛАВАМИ УГРУПУВАНЬ - вьєтнамців, китайців, таджиків, казахів, грузинів, азербайжанців, камбоджійців, турків, іранців, іракців та іншої нечесті котрим МІГРАЦІЙНА служба МВС України продавала на право і на ліво посвідки за бабло $$$ на ТМП та ПМП і виробляла паспорти України, а СБУ їх кришувала та кришує ло сих пір...???!!!
І як показало життя - дуже правильно зробили. А тепер, їхньому прикладу і з такою ******** владою, послідує ще більше людей.