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Тільки ІПН: В Україні живе 3 мільйони чоловіків призовного віку, про яких нічого не відомо

дмитрий,наталуха

В Україні мешкає три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер.

Про це повідомив голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха, передає Liga.net.

"За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер). Вони не за кордоном, вони не у Збройних Силах, вони не інваліди, вони не працевлаштовані, вони ніде не навчаються. Три мільйони осіб!", – сказав він.

Нардеп сказав, що насправді ці люди відіграють активну роль в економіці держави – "щось купують, виробляють, просто роблять це неофіційно".

За словами голови комітету, це свідчить про вкрай високий рівень недовіри до держави серед населення.

"Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов'язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі про себе особисто", – сказав Наталуха.

Як пповідомлялося, від початку повномасштабної війни Державна податкова служба не має даних про доходи 13,1 млн осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.

Автор: 

ВР (2865) Державна податкова служба (356) чоловіки (22) Наталуха Дмитро (6)


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Топ коментарі
+87
Я знал и знаю одного такого. До войны заплатил нуль целых хер десятых налогов. А потом стал президентом воюющей страны.
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01.02.2024 11:58
+67
владу непокоїть, шо ці люди досі живуть?
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01.02.2024 11:57
+57
А ще більше живе різного роду силовиків до 60 років, які отримують купу пільг, пенсій та вислуг, вміють користуватись зброєю та купу усього корисного для штурмів. А ще присягали на вірність народу України. А чомусь цих дармоїдів має захищати слюсар Вася
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01.02.2024 12:01
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Можливо це " мертві душі " на яких розраховуються ті чи інші виплати , комунальні субсидії і т.д. На них розраховують якісь витрати держави . Гроші ж , осідають в певних кишенях . Людей нема , а номери є . Надто велика к-сть , щоб просто так , безслідно загубитися . Перепису у нас не було вже тривалий час і жодна влада не збиралася його робити . Якось так .
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01.02.2024 13:33 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/promise/60091.html Наталуха у передвиборчій програмі пообіцяв на законодавчому рівні гарантувати незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО

https://www.slovoidilo.ua/promise/59769.html Наталуха у передвиборчій програмі обіцяє посилити можливості громадського контролю за судовою системою Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО

https://www.slovoidilo.ua/promise/56140.html Наталуха у передвиборчій програмі пообіцяв створити механізм народного вето на щойно ухвалені закони Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО

https://www.slovoidilo.ua/promise/72782.html Наталуха у передвиборчій програмі обіцяє провести аудит системи соціального забезпечення Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО

https://www.slovoidilo.ua/promise/73474.html Наталуха зобов'язався, відповідно до меморандуму партії, бути на всіх пленарних засіданнях ВРУ Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО

https://www.slovoidilo.ua/promise/60847.html Наталуха у передвиборчій програмі пообіцяв провести національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній Завершено 2 роки тому НЕ ВИКОНАНО
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01.02.2024 13:33 Відповісти
А ще саме він навесні 2020 року в Шустера дуже топив за введення карантину, коли у нас хворих на ковід було по 50-60 на добу, але коли восени 2020 були тисячі хворих на добу, то вже не вимагав.
У результаті, і економіку без потреби зупинили навесні, і багатьох жертв восени уникнути не вдалося! Ще й закон було порушено, бо обмеження на пересування при карантині справді можливі, АЛЕ виключно при введенні надзвичайного стану, що не було зроблено!
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01.02.2024 13:54 Відповісти
Цікаво а про нього в ТЦК СП окрім ІПН ще є якісь дані.
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01.02.2024 14:00 Відповісти
а ще є точно така ж кількість 3 млн поліціянтів... так ні , ми будемо ловити цівільних громадян? бо владі стр'мно без поліціянтів ? і ще стремно громадянам на руки зброю дати? їблани ******
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01.02.2024 14:24 Відповісти
це наші Джейсони Борни.
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01.02.2024 14:31 Відповісти
Мордоворотов из "Квартала 95" сначала мобилизуйте.
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01.02.2024 14:34 Відповісти
Цікаво, казав А кажі і Б,чому немає довіри до держави і які кроки робляться в цьому напрямку щоб вона з'явилася?
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01.02.2024 14:45 Відповісти
Щоб робити якісь кроки треба доповісти найвеличнішому лідору, що поганий народ його, м'якого кажучи, не дуже любить разом з усією його дерьмаковською щоблою. Воно ж почне психувати, ніжками топати та звільняти всіх направо і наліво, а такий варіант їм не цікавий.
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01.02.2024 17:14 Відповісти
А ІПН знає скільки було районних та міських ВІЙСЬКОМАТІВ до 2022 року....!!!
А ІПН знає, скільки ВОЄНКОМІВ та їх свит з лютого 2022 р. по грудень 2023 року стали доларовими МІЛЬЙОНЕРАМИ в УКРАЇНІ...!!!
А ІПН знає скільки НЕЛЕГАЛЬНИХ ІМЕГРАЦІЙНИХ поселень існує в УКРАЇНІ, а особливо в Одеській області зі ЗЛОЧИННИМИ АНКЛАВАМИ УГРУПУВАНЬ - вьєтнамців, китайців, таджиків, казахів, грузинів, азербайжанців, камбоджійців, турків, іранців, іракців та іншої нечесті котрим МІГРАЦІЙНА служба МВС України продавала на право і на ліво посвідки за бабло $$$ на ТМП та ПМП і виробляла паспорти України, а СБУ їх кришувала та кришує ло сих пір...???!!!
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01.02.2024 15:18 Відповісти
А скільки за кордоном , про яких усе відомо. Чиї вони діти. За чий рахунок живуть.
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01.02.2024 16:11 Відповісти
https://biz.censor.net/user/481910

І як показало життя - дуже правильно зробили. А тепер, їхньому прикладу і з такою ******** владою, послідує ще більше людей.
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01.02.2024 16:28 Відповісти
Де була Влада всi цi Роки? А зараз бачить 3мiлiони солдатiв?
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01.02.2024 22:03 Відповісти
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