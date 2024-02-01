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Новини
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Поскаржилися світові бренди: На Одещині викрили мережу з продажу фейкового взуття, вилучили понад 100 тисяч пар. ФОТО

беб

В Одеській області правоохоронці вилучили понад 100 тис. пар кросівок, які продавались під виглядом відомих брендів спортивних товарів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що до Територіального управління БЕБ в Одеській області звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території області підробленої продукції.

Реалізація підробок завдала підприємствам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. Так, "брендові" кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах.

Незаконною діяльністю жінка займалась понад десять років.

БЕБ вилучило 100 тисяч пар контрафактного взуття
БЕБ вилучило 100 тисяч пар контрафактного взуття

Правоохоронці провели 7 обшуків у місцях зберігання та продажу фальсифікованого взуття та вилучили майна майже на 140 млн грн. Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності.

Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Автор: 

контрафакт (55) Одеська область (239) Бюро економічної безпеки (408)


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Топ коментарі
+11
"всю контрабанду делают в Одессе.... на Малой Арнаутской..." - класика
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01.02.2024 13:02
+6
який президент такі й бренди

казали "він як Черчиль", а насправді зроблено в Кривому Розі
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01.02.2024 13:10
+4
Эта Адесса ..."то світові бренди виготовляють фуфло. а ми усьо натуральноє"
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01.02.2024 13:05
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У Києві та ж фігня.
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01.02.2024 12:54 Відповісти
що, не поважаєте компанію Abibas?
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01.02.2024 13:18 Відповісти
Ні, завжди купував взуття ,,Рита,,.
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01.02.2024 13:21 Відповісти
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01.02.2024 14:30 Відповісти
Тема корупції нерозкрита.
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01.02.2024 12:54 Відповісти
ай яй яй, і хто це зробив?
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01.02.2024 12:58 Відповісти
"всю контрабанду делают в Одессе.... на Малой Арнаутской..." - класика
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01.02.2024 13:02 Відповісти
не вгадав. В Харкові , куча виробництв шиє підробку.
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01.02.2024 13:13 Відповісти
Ну так приехали с приветом из Одессы ... АРХ М
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01.02.2024 16:40 Відповісти
- співчуваю....
Потрібно книжки читати.
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01.02.2024 16:44 Відповісти
Эта Адесса ..."то світові бренди виготовляють фуфло. а ми усьо натуральноє"
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01.02.2024 13:05 Відповісти
Ну нарешті вже "склад закрили" А то задовбали вже ці реклами роками про закриття складів та розпродаж товарів
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01.02.2024 13:10 Відповісти
який президент такі й бренди

казали "він як Черчиль", а насправді зроблено в Кривому Розі
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01.02.2024 13:10 Відповісти
В Кривому Розі G2 туфту не клепає, тільки лідори-пісюаністи та інші віслюки на підборах.
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01.02.2024 13:21 Відповісти
Незаконною діяльністю жінка займалась понад десять років. Джерело: https://biz.censor.net/n3470997
Ее "бизнес" начался задолго до действующего президента.
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01.02.2024 14:37 Відповісти
втішся зебіл.
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01.02.2024 14:38 Відповісти
Я в отличии от Вас так рано не пью и читаю новость полностью. Ах да, ещё я не Вам писал.
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01.02.2024 15:13 Відповісти
какай разницей.
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01.02.2024 19:21 Відповісти
abibas , nyke ,pyma ,reebak
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01.02.2024 14:05 Відповісти
Так шо, коли халявні кросівки роздавати будуть? Я згоден носити на халяву і підробки. !00 тис. людей можна одягнути.
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01.02.2024 14:24 Відповісти
А уся ОДЕЩЕНА та 7км. це суцільний ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНРОБАС з цілим ЗООПАРКОМ з НЕЗАКОННИХ ПОСЕЛЕННЬ, АНКЛАВІВ китайців, вьєтнамців, камбоджійців, турків, болгар, грузинів, азербайжанців, таджиків, казахів та з іхніми підпільними місцевими цехами МАЛИНИ з виробництва контрафакту під світовими брендами...!!!
МВС та її МІГРАЦІЙНА служба, БЕБ та СБУ кришує увесь цей ЗООПАРК нелегалізованих поселень мігрантів в одеській області з вище вказаних національностей збираючи з них мільйонні відкати $$, бо самі причетні до утворення цих АНКЛАВІВ МАЛИНИ у Одеській області та їх кришування...!!!
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01.02.2024 14:58 Відповісти

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