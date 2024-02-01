Поскаржилися світові бренди: На Одещині викрили мережу з продажу фейкового взуття, вилучили понад 100 тисяч пар. ФОТО

В Одеській області правоохоронці вилучили понад 100 тис. пар кросівок, які продавались під виглядом відомих брендів спортивних товарів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що до Територіального управління БЕБ в Одеській області звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території області підробленої продукції.

Реалізація підробок завдала підприємствам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. Так, "брендові" кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах.

Незаконною діяльністю жінка займалась понад десять років.

БЕБ вилучило 100 тисяч пар контрафактного взуття

Правоохоронці провели 7 обшуків у місцях зберігання та продажу фальсифікованого взуття та вилучили майна майже на 140 млн грн. Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності.

Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.