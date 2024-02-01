В Аргентині затримали сина російського олігарха Чуркіна, який намагався зберегти бізнес в Україні

Аргентинські правоохоронці затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку. Операція відбулася на основі матеріалів, наданими Державним бюро розслідувань

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як нагадали українські правоохоронці, Чуркіну належало українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи", яке у 2022 році взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Олігарх витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому Чуркін розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком. Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина бізнесмена, подав до поліції неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку.

Громадянину РФ повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Своєю чергою керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.