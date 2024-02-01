Euroclear заробив 4,4 мільярда євро на заморожених російських активах, їх можуть передати Україні

Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції.

Як повідомляється у пресрелізі депозитарію, з урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять 1,09 млрд євро податкових надходжень для бельгійської держави.

Згідно із повідомленням, загальний чистий процентний дохід депозитарію у минулому році склав 5,5 млрд євро, з яких 4,4 млрд євро припадає саме на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами РФ. Водночас російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у 62 мільйони євро та втрати прибутку від бізнесу у 24 мільйони євро.

"Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями Росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками", – наголошується у пресрелізі депозитарію.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

У жовтні 2023 року Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім у Euroclear.

На рівні Євросоюзу процес розробки механізму для передачі надприбутків від підсанкційних російських активів Україні ще триває. Наразі посли країн ЄС узгодили механізм вилучення таких прибутків, але це рішення ще має затвердити Рада ЄС. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear.

Крім того, наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.