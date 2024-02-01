Українці збільшили безготівкові витрати на товари та послуги на 40%. Що купували найчастіше

У 2023 році українці стали більше оплачувати покупки та послуги безготівковою за допомогою банківських карток та гаджетів. Зокрема, через термінали державного "Приватбанку" було оплачено майже 3 млрд покупок.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що загальна сума безготівкової оплати товарів та послуг торік сягнув 780 млрд, що на 40% більше, ніж у 2022 році (550 млрд грн).

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу "Приватбанку" Сергія Макаренка, український бізнес активно розширює мережу безготівки – кількість торговців, які приймають картки через термінали держбанку збільшилася на 38% – до 182 тисяч. Загалом у торговельній мережі наразі працюють більше 288 тисяч терміналів "Приватбанку", що на 30% більше ніж 2022 року.

На що українці витрачали найбільше у 2023 році

Минулого року українці найбільше витрачали на купівлю харчів – понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка витрат з карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя у 2023 в споживчому кошику українця становила 8,5%. Трохи менше – 8,1% від загального обсягу українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% – на товари для дому, 7% – на оплату в закладах громадського харчування.

У топ-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також електроніка та побутова техніка (5% споживчого кошику), паливо (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).