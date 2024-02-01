На міжбанку майже без змін: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні стабілізувався щодо долара США та євро після укріплення напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 2 лютого, на рівні 37,6047 грн/$, порівняно із 37,5627 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро укріпився ще на 4 копійки – до 40,6695 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.