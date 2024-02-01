Наслідки атак безпілотників: Росія зменшила експорт бензину, щоб компенсувати збої на НПЗ

Росія скоротила експорт бензину до країн поза СНД, щоб компенсувати незапланований ремонт на нафтопереробних заводах (НПЗ), оскільки країна бореться з наслідками пожеж і атак безпілотників на енергетичну інфраструктуру.

Як пише Reuters із посиланням на дані Міністерства енергетики РФ, експорт бензину й дизельного пального в січні скоротився на 37% і 23% відповідно порівняно з тим же місяцем 2023 року, передає enkorr.

"Росія та Україна завдали ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, щоб порушити лінії постачання і матеріально-технічне забезпечення, а також деморалізувати свого опонента, оскільки вони прагнуть отримати перевагу в майже дворічній війні, яка не має ознак завершення", – пише видання.

Росія добровільно скорочує експорт нафти і палива на 500 тис. барелів на день (б/д) у першому кварталі в рамках зусиль Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) з підтримки енергетичних ринків.

Скорочення, про які Міністерство енергетики РФ оголосило для країн за межами СНД, є окремими і спричиненими перебоями в роботі переробних потужностей.

Збої включають зупинку після, як вважають, технічного інциденту на установці NORSI, четвертого за величиною нафтопереробного заводу в країні, розташованого поблизу міста Нижнього Новгорода, приблизно за 430 км (270 миль) на схід від Москви. Він управляється другим за величиною виробником нафти в Росії, компанією "Лукойл".

27 січня віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак заявив, що ремонтні роботи триватимуть місяць-півтора.

Російський енергетичний гігант "Новатек" був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі експорту палива в Балтійському морі в Усть-Лузі, а також "технологічні процеси" на сусідньому паливно-виробничому комплексі, після пожежі, спричиненої, як повідомили українські ЗМІ, атакою безпілотника.

За даними трейдерів і даних LSEG, Росія, ймовірно, скоротить експорт прямогінного бензину приблизно на 127 500-136 000 б/д, або приблизно на третину свого загального експорту, після того, як пожежі перервали роботу НПЗ у Балтійському й Чорному морях.

Російське міністерство також повідомило, що великі російські нафтові компанії збільшили виробництво бензину, що призвело до збільшення постачань бензину на внутрішній ринок за перші 25 днів січня на 7%, або на 150 тис. метричних тонн, порівняно з аналогічним періодом торік, а також постачань дизельного пального майже на 17%, або на 490 тис. тонн.

Запаси країни для забезпечення стабільного постачання внутрішнього ринку становлять 1,9 млн тонн бензину і 3,9 млн тонн дизельного пального, що на 16% і 7% більше, ніж у січні 2023 року.