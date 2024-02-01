Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес везе робітників з Індії, Пакистану і КНДР
Рекордний дефіцит робочих рук, спричинений війною в Україні, мобілізацією та масовою міграцією, змушує російські компанії шукати працівників в Індії, Пакистані та Північній Кореї.
Російський бізнес все частіше звертається до місцевих кадрових агентств із запитом на мігрантів із цих країн, пише "Коммерсант".
Крім того, через падіння курсу рубля в Росії зменшується кількість трудових мігрантів із країн СНД, тому інтерес до співробітників без знання російської мови з інших країн зростає.
"Йдеться про робітників без кваліфікації: пакувальників, збирачів тари, операторів виробничих ліній", – розповів один із російських рекорутерів.
Засновник консалтингової компанії Support Partners Костянтин Борисов додає, що добувним російським підприємствам потрібні й кваріліфіковані робітники.
"Зараз у нас, наприклад, є замовлення на найм в Індії 50-70 операторів самоскидів", – зазначає він.
З аналогічними запитами зіткнулися й інші російські кадрові компанії.
"Нам надійшов запит навіть на співробітників з Північної Кореї", – додає джерело в одному з кадрових агентств.
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За словами гендиректора компанії Welldone (аутсорсинг логістики) Артема Кірєєва, "в середньому працівники з Індії "коштують" стільки ж, скільки і росіяни".
"Але в довгостроковій перспективі це все одно вигідно, тому ми зараз шукаємо підрядника, щоб привезти на наше підприємство 500 індійців", – говорить він.
В одній із компаній заявили, що якщо російська влада не спростить процедуру оформлення трудових мігрантів з Індії, то їх почнуть завозити нелегально.
"До нас уже приходили компанії, які щороку привозять кілька тисяч людей із Бангладеш до Казахстану – без документів, у контейнері,– і пропонували поширити свої послуги і на РФ", – сказав співрозмовник.
Як повідомлялося, попит на трудових мігрантів у Росії виник через складнощі із наймом росіян та зниження кількості працівників із країн СНД. Привабливість Росії для трудової міграції знизилася через девальвацію рубля та ризик того, що працівника відправлять воювати в Україну.
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