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Новини
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Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес везе робітників з Індії, Пакистану і КНДР

робота,словенія

Рекордний дефіцит робочих рук, спричинений війною в Україні, мобілізацією та масовою міграцією, змушує російські компанії шукати працівників в Індії, Пакистані та Північній Кореї.

Російський бізнес все частіше звертається до місцевих кадрових агентств із запитом на мігрантів із цих країн, пише "Коммерсант".

Крім того, через падіння курсу рубля в Росії зменшується кількість трудових мігрантів із країн СНД, тому інтерес до співробітників без знання російської мови з інших країн зростає.

"Йдеться про робітників без кваліфікації: пакувальників, збирачів тари, операторів виробничих ліній", – розповів один із російських рекорутерів.

Засновник консалтингової компанії Support Partners Костянтин Борисов додає, що добувним російським підприємствам потрібні й кваріліфіковані робітники.

"Зараз у нас, наприклад, є замовлення на найм в Індії 50-70 операторів самоскидів", – зазначає він.

З аналогічними запитами зіткнулися й інші російські кадрові компанії.

"Нам надійшов запит навіть на співробітників з Північної Кореї", – додає джерело в одному з кадрових агентств.

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За словами гендиректора компанії Welldone (аутсорсинг логістики) Артема Кірєєва, "в середньому працівники з Індії "коштують" стільки ж, скільки і росіяни".

"Але в довгостроковій перспективі це все одно вигідно, тому ми зараз шукаємо підрядника, щоб привезти на наше підприємство 500 індійців", – говорить він.

В одній із компаній заявили, що якщо російська влада не спростить процедуру оформлення трудових мігрантів з Індії, то їх почнуть завозити нелегально.

"До нас уже приходили компанії, які щороку привозять кілька тисяч людей із Бангладеш до Казахстану – без документів, у контейнері,– і пропонували поширити свої послуги і на РФ", – сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, попит на трудових мігрантів у Росії виник через складнощі із наймом росіян та зниження кількості працівників із країн СНД. Привабливість Росії для трудової міграції знизилася через девальвацію рубля та ризик того, що працівника відправлять воювати в Україну.

Автор: 

мігранти (432) робота (868) росія (14183) трудова міграція (312) мобілізація (468)


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А в Україні робітників-завалісь!? Також бізнесмени наполягають на завезенні бусурман. Взагалі то їх спочатку на фронт, як французький іноземний легіон, а вже після трьох років служби на передовій- громадянство і право на працю.
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01.02.2024 16:47 Відповісти
На росії через кілька років буде чимало лічинок іх характерним смуглявим кольором шкіри та "неєвропейським" розрізом очей...
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01.02.2024 16:48 Відповісти
у КНДР гарні оператори верстатів ЧПУ.
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01.02.2024 17:05 Відповісти
Новини запорєбріка.

«Патриотическое» радио запустили в России

В полночь 1 февраля в стране началось вещание новой радиостанции под названием «Гордость». Российские госагентства называют ее «первой федеральной музыкально-информационной патриотической радиостанцией».

По радио будут крутить песни «Любэ», Олега Газманова, Шамана, Ларисы Долиной, Дениса Майданова и Юлии Чичериной. Журналисты «НеМосквы» услышали на частоте «Гордости» и «новую фронтовую» Александра Ванюшкина со словами: «На машине свастика, за рулем укроп».

«Гордость» создали на деньги Фонда президентских грантов. Потратили на радио более 13,6 млн рублей.
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01.02.2024 17:08 Відповісти

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