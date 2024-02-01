Євросоюз затвердив перший крок для передачі доходів від заморожених російських активів Україні

Європейська рада підтримала пропозицію Єврокомісії про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі, що відбувся 1 лютого.

"Європейська рада вітає домовленості... щодо надзвичайних надходжень, які утримують приватні організацій, що безпосередньо походять від знерухомлених активів Росії, для підтримки України", – йдеться у документі.

Лідери країн ЄС також досягли згоди, що потенційні доходи від заморожених активів центробанку РФ можна використати в рамках нового інструменту "Український резерв", створеного для надання безповоротної допомоги для України у 2023-2027 роках.

Голова Євроради Шарль Мішель за підсумками саміту заявив, що лідери ЄС погодилися продовжити роботу у напрямку використання для відновлення доходів від заморожених у Євросоюзі активів РФ для України, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо досягнуту на політичному рівні згоду щодо використання доходів від активів РФ для відновлення України. Ми продовжимо опрацьовувати це питання", – сказав він на підсумковій пресконференції.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

30 січня осли країн ЄС узгодили механізм вилучення таких прибутків. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році

Крім того, наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.