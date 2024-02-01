Нідерланди виділили 300 мільйонів євро прямої підтримки для України з початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Нідерландів спрямував до держбюджету України близько 300 млн євро.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час онлайн-зустрічі з новопризначеним міністром фінансів Нідерландів Стівеном ван Веєнбергом.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення уряд та народ Нідерландів надають надважливу та всебічну допомогу Україні. Залучені 300 млн євро прямої бюджетної підтримки стали вагомим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", – сказав Марченко.

Під час зустрічі сторони також наголосили, що вилучені активи Росії мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та української економічної стабільності в майбутньому.

Міністр фінансів Нідерландів зазначив, що країни ЄС наразі активно проводять дискусії щодо можливості спрямування російських активів на користь України.

Раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів ухвалив рішення про виділення Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.