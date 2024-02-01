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Новини
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Китай вимагає негайно прибрати свої компанії з переліку спонсорів війни, – Reuters

китай,напівпровідники

Китай вимагає від України негайно вилучити понад десяток китайських компаній з переліку "міжнародних спонсорів війни", який веде НАЗК.

Про це йшлося на зустрічі посла Китаю з українськими високопосадовцями, що відбулася у січні, передає Reuters із посиланням на два джерела серед українських чиновників.

"Посол сказав, що все це (ситуація з "чорним списком", – ред.) може негативно вплинути на наші відносини", – сказав один з українських високопосадовців.

Він зауважив, що Китай не висував Україні жодних умов, а просто висловив свою точку зору щодо списку.

Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язати свої вимоги із закупівлею Китаєм українського зерна.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року речник МЗС Китаю заявив, що Пекін "рішуче виступає проти включення китайських підприємств у відповідний список і вимагає від України негайно виправити свої помилки та упередити негативні наслідки". Він не уточнив, якими можуть бути ці наслідки.

Загалом Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни 48 компаній, у тому числі 14 – з Китаю.

Зокрема, до нього потрапили китайські енергетичні гіганти China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Автор: 

Китай (2124) спонсор (50) НАЗК (510)


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01.02.2024 19:11 Відповісти
комуняки уху їли ???
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01.02.2024 19:22 Відповісти
Вкурвлює косооких? А ще Арахамія не "вписався?
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02.02.2024 08:35 Відповісти
відчуваю, що після недовгих консультацій - знімуть. Бо "незламні та сильні духом"
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02.02.2024 10:05 Відповісти

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