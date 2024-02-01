Австрія вперше за 20 років стала експортером енергоресурсів завдяки російському газу

Австрія вперше за два десятиліття експортувала більше енергії, ніж імпортувала, завдяки постійним потокам природного газу з Росії та нижчому споживанню електроенергії, що дало поштовх державним компаніям.

Як пише Bloomberg, ці дані підкреслюють нерівномірний вплив енергетичної кризи, спровокованої вторгненням Росії в Україну. Навіть коли стрибки цін на електроенергію та газ змусили споживачів скоротити споживання, компанії, зокрема OMV AG і Verbund AG, отримали прибуток, експортуючи більше енергії до сусідів Австрії.

OMV повідомила, що Росія поставила всі погоджені обсяги газу за довгостроковим контрактом з "Газпромом" до 2040 року. Компанія закуповувала 5,3 терават-годин палива на місяць в останньому кварталі минулого року.

Загалом Австрія імпортувала майже вдвічі більше газу, ніж потребувала її економіка, дозволяючи трейдерам продавати трохи більше 90 терават-годин палива за кордоном.

Подібним був сектор електроенергетики. Так, споживання електроенергії впало на 5,3%, незважаючи на те, що виробництво дешевої гідроелектроенергії зросло більш ніж на 20% порівняно з роком раніше.

Це дозволило Австрії вперше з 2003 року передати більше електроенергії за кордон, ніж вона імпортувала, повідомляє E-Control.

За даними регулятора, експорт електроенергії зріс майже на 9% до 21,62 терават-годин проти імпорту, який впав на 25% до 21,55 терават-годин.