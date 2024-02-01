Кабмін обмежив націнку на дрони для ЗСУ і перевів закупівлі "Мавіків" на Prozorro

Кабінет Міністрів обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.

Відповідну постанову уряд ухвалив у четвер, 1 лютого, повідомив віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Маржа простими словами – це різниця між вартістю і собівартістю товару, у цьому випадку дронів. Умовно: дрон коштує 10 тисяч, його собівартість – 7 тисяч, тоді маржа буде 3 тисячі гривень, або 30%. Зараз під час закупівлі дронів у нас маржинальність 25%, у країнах НАТО – 17%", – розповів Федоров.

Він зауважив, що в ринкових умовах собівартість товару, а отже і маржа, може змінюватися.

"Тепер виробники мають уточнювати, як розраховували ціни, якщо прибуток перевищує 25%. Після перерахунку держава дає можливість або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони. Це прибирає потенційні ризики переплати під час закупівлі дронів, економить державні кошти та дає змогу закуповувати більше дронів", – пояснив Федоров.

Віцепрем’єр також повідомив, що іншою ухваленою сьогодні постановою Кабмін вирішив перевести закупівлю дронів у систему Prozorro.

Федоров уточнив, що це рішення стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice.

"Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами", – зазначив голова Мінфифри.

Він зауважив, що строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу з огляду на чутливість інформації.

"Як це працюватиме: замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", – розповів Федоров.

Як повідомлялося, загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.

Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) буде спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни: