Євросоюз готує "символічний" пакет санкцій проти Росії, заборони на імпорт алюмінію не буде, – ЗМІ (оновлено)

Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у наступний, уже 13-й пакет санкцій проти Росії.

За даними джерел Reuters, Єврокомісія та країни-члени ЄС прагнуть швидко ухвалити новий санкційни пакет до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Відтак, Єврокомісія запропонує такий пакет санкцій, який викличе мінімальні дебати серед держав-членів, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російських товарів, наприклад імпорт алюмінію.

"Будуть сотні списків юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв (компаній)", – сказав один із дипломатів.

Він додав, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також передбачає розширення переліку російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення.

За даними джерел Politico, представники країн ЄС попередньо обговорили новий пакет санкцій проти РФ минулими вихідними.

Двоє дипломатів ЄС підтвердили виданню, що новий санкційний пакет переважно передбачає розширення санкційних списків та обмежень на експорт товарів подвійного використання до Росії.

"Часу надто мало для чогось більшого", – зауважив один із співрозмовників видання.

Джерела серед європейських дипломатів визнають, що це буде здебільшого "символічний" пакет санкцій, зосереджений на "роботі над глобальним наративом" щодо санкцій і забезпечення дотримання вже запроваджених обмежень третіми країнами.

Відтак запропонована деякими країнами ЄС заборона на імпорт російського алюмінію може виявитися надто амбітною метою, враховуючи, що для ухвалення нового пакету санкцій залишається лише три тижні.

Ще одна ідея, яка обговорюється, полягає в обмеження поїздок російських дипломатів країнами Шенгенської зони (за винятком країни, де вони акредитовані). Ця пропозиція є давнім запитом Чеської Республіки, але зробити буде складно, оскільки більшість поїздок у межах Шенгену не контролюються.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ 18 грудня минулого року.

Зокрема, у новому пакеті санкцій ЄС запровадив заборону на імпорт алмазів з Росії, встановив вимогу до експортерів ЄС прописувати в угодах заборону реекспорту до Росії особливо чутливих товарів і технологій. Крім того, Євросоюз розширив перелік заборонених для постачання в РФ технологічних товарів та обмежив імпорт російських товарів загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік. Також запроваджена нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.